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الرياضة

بلاتر: أنا رجل نزيه

بلاتر: أنا رجل نزيه
25 فبراير 2025 19:12


زوريخ (رويترز)
يتطلع سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتبرئة ساحته من تهم تقديم مدفوعات يشوبها فساد لأسطورة كرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني وذلك في جلسة استماع جديدة، وقال بلاتر، الذي ترأس الفيفا بين 1998 و2015، بأنه بريء وضحية حملة شعواء وذلك قبل جلسة الاستئناف يوم الاثنين.
وبرأت محكمة سويسرية بلاتر وبلاتيني من ارتكاب أي مخالفات في 2022 بعد تحقيقات استمرت سبع سنوات في مدفوعات بقيمة مليوني فرانك سويسري (2.24 مليون دولار)، وهو قرار طعن عليه الادعاء السويسري.
وقال بلاتر «قالت المحكمة الجنائية الاتحادية في 2022 إن العقد بيني وبين بلاتيني كان صحيحاً، وأتوقع المحكمة الجديدة أن تؤكد القرار»، مشيراً إلى أن الاستئناف «هراء مطلق».
وأضاف بلاتر (88 عاماً) «إنه اضطهاد بحقي، يبدو وكأنه انتقام. أنا واثق تماماً أن المحكمة ستبرئ ساحتي، أنا رجل نزيه». 

 

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