رالي أبوظبي يدخل المرحلة الأكثر ظلمة بـ «كثبان رملية لامتناهية»



أبوظبي (الاتحاد)



دخل رالي أبوظبي الصحراوي الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ومجلس أبوظبي الرياضي، مرحلته الأكثر صعوبة، إذ انطلق المتسابقون صباح اليوم في مرحلة أي آند الثالثة من الرالي، من مزيرعة نحو مخيم الماراثون في منطقة القوع، الأكثر ظلمة، وتحت مجرة درب التبانة، ووسط الكثبان الرملية اللامتناهية، حيث سيقوم المتسابقون بإجراء الإصلاحات اللازمة في المخيم دون أي مساعدة خارجية طوال الليل.

وتألفت المرحلة الثالثة من أكثر من 80% من الكثبان الرملية الضخمة والرمال الناعمة، لكن الرياح القوية زادت من صعوبتها، وأثارت سحباً من الغبار والرمال الناعمة، مما جعل الرؤية أكثر تعقيداً، كما أن السماء الملبدة بالغيوم جعلت من الصعب على الدراجين تحديد حواف الكثبان الرملية بدقة، ومع اشتداد العواصف الرملية، أصبح دعم المروحيات أكثر صعوبة في فترة بعد الظهر، ما دفع مراقبي السباق إلى اتخاذ قرار بإيقاف المتسابقين الذين كانوا لا يزالون على المسار ولم يصلوا إلى خط النهاية، ومع ذلك، لم يؤثر التوقف على المنافسين الأوائل في فئة السيارات التيميت، الذين كانوا قد أكملوا المرحلة بالفعل.

وأشعل ناصر العطية، سائق داسيا، المنافسة في الرالي بعد أن فرض سيطرته ليحقق الفوز بالمرحلة الثالثة، متفوقاً على سيث كوينتيرو، متسابق تويوتا جازو ريسينج، بفارق 3 دقائق و59 ثانية، فيما جاء لوكاس مورايس، سائق تويوتا هايلوكس، في المركز الثالث بفارق نصف دقيقة إضافية، وتمكن العطية بذلك من انتزاع صدارة الترتيب العام، لكن ثنائية فريق داسيا لم تكتمل، حيث تلقى سيباستيان لوب زميل العطية في الفريق عقوبة زمنية لمدة دقيقتين بسبب تجاوز السرعة، مما أدى إلى تراجعه إلى المركز الثالث في الترتيب العام، متأخراً بفارق 1 دقيقة و57 ثانية عن مورايس.

وبعد أن فقد صدارته في الترتيب العام، عاد متسابق فريق هوندا اتش ار سي مونستر إنرجي، توشا شارينا، بقوة إلى القمة بعد أن أنهى المرحلة الثالثة، متغلبًا على متسابق فريق ريد بُل كي تي ام لوتشيانو بينافيديس بفارق دقيقتين و15 ثانية، وجاء ثالثاً ريكي برابيك من نفس فريق المتصدر، وأعاد الفوز شارينا إلى قمة الترتيب العام بفارق دقيقة و19 ثانية فقط عن الفائز بالمرحلة الثانية دانيال ساندرز، وبفارق يقارب دقيقتين عن صاحب المركز الثالث بينافيديس.

وفي فئة رالي 2، واصل مايكل دوهيرتي من فريق اس ار جي موتورسبورت هيمنته بلا منازع، حيث حقق فوزه الرابع على التوالي في المراحل، وتفوق على متسابق فريق دوست رالي كونراد دابروفسكي بفارق 6 دقائق و27 ثانية، فيما جاء زميله في الفريق توبياس إيبستر في المركز الثالث بفارق دقيقتين إضافيتين، وعززت هيمنة دوهيرتي صدارته بفارق 22 دقيقة و18 ثانية عن البولندي دابروفسكي، و38 دقيقة و17 ثانية عن النمساوي إيبستر.

ومع توقف منافسات فئتي تشالنجر واس اس في بسبب الرياح العاتية، ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي للسيارات، سيقوم مراقبو السباق بتخصيص زمن مناسب للمتسابقين المتأثرين، على أن يتم إعلان النتائج لاحقاً.

وفي فئة كوادز، تألق المتسابق الإماراتي عبد العزيز أهلي محققاً فوزاً ساحقاً، حيث أنهى السباق متقدماً بفارق 11 دقيقة و17 ثانية عن البولندي مارسين فيلكوليك، وبأكثر من 22 دقيقة عن مواطنه ماريك لوج، الذي انتزع صدارة الترتيب العام للفئة.

وقال فارس حمد فارس، نائب رئيس الاتصالات الرقمية في (أي آند): «رالي أبوظبي الصحراوي هو الاختبار الأمثل للصمود والمهارة والعزيمة، وهي القيم التي تقع في صميم فلسفة علامتنا التجارية، ويجسد هذا الرالي روح تخطي الحدود، واحتضان التحديات، وتحقيق أداء من المستوى التالي، مما يلهم المتسابقين والجماهير على حد سواء للسعي إلى تحقيق المزيد.»

وأضاف: «تماماً كما يدفع هذا الرالي الحدود في أقسى التضاريس في العالم، فإننا نأخذ الاتصال إلى مستوى جديد لدعم مستقبل الرياضات والفعاليات الكبرى، مما يضمن بقاء كل لحظة من الطموح والمغامرة متصلة بسلاسة».

من جانبه، قال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «لطالما كانت مرحلة الماراثون واحدة من أكثر المراحل صعوبة في رالي أبوظبي الصحراوي، حيث تختبر المرحلة قوة تحمل المتسابقين إلى أقصى الحدود. وللمرة الأولى في تاريخ الحدث الممتد لـ 34 عاماً، سيواجه هذا التحدي كلٌّ من السيارات والدراجات، وسيكون من المثير للاهتمام رؤية تأثير ذلك على ترتيب المتسابقين».

وأضاف قائلاً: «نشهد تطوراً آخر هذا العام، حيث يزور الرالي منطقة القوع المذهلة لأول مرة، والتي ستكون مقراً لمعسكر الماراثون. تُعرف القوع بأنها أكثر المناطق ظلمةً في الإمارات، وأنا على يقين من أن هذا العزل الجميل سيلهم المتنافسين ويزيد من صعوبة التحدي».

قبل الأخيرة

تقام اليوم منافسات مرحلة «الفطيم تويوتا» الرابعة وقبل الأخيرة من النسخة الـ 34 من رالي أبوظبي الصحراوي، انطلاقاً من معسكر القوع والعودة مرة أخرى إلى مزيرعة، لمسافة تصل إلى 300 كم.