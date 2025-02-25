أنشيلوتي: 17 مباراة في 52 يوماً.. من غير المقبول استمرار ضغط المباريات



مدريد (د ب أ)

هاجم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب تصريحاته الأخيرة ضد النادي.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: «تيباس يتحدث كثيراً عن ريال مدريد بطريقة تسيء للملايين من جماهير النادي، ويجب أن يركز أكثر على قضايا مهمة تخص كرة القدم الإسبانية بصفته رئيساً للرابطة».

وتابع «لا أعرف ما الذي يخجل منه تيباس، ولكن جميع مشجعي ريال مدريد فخورون بالانتماء لهذا النادي». في سياق آخر، أوضح المدير الفني لريال مدريد أن كيليان مبابي مهاجم الفريق غاب عن التدريبات اليوم الثلاثاء بسبب مشكلة في أسنانه. وأكد المدرب الإيطالي المخضرم «ولكن مبابي سيكون جاهزاً للسفر معنا والمشاركة في مباراة ريال سوسيداد».

ويحل ريال مدريد ضيفاً على سوسيداد غداً الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا. وشدد كارلو أنشيلوتي «مواجهة ريال سوسيداد تبقى دائماً صعبة، وتزداد أهمية المواجهة لكونها في كأس ملك إسبانيا، وستكون مباراة تنافسية وممتعة، ونريد أن نواصل الأداء والنتائج الجيدة».

وتابع أنشيلوتي «لعبنا 17 مباراة في 52 يوماً منذ بداية العام الجاري، من غير المقبول أن يستمر ضغط المباريات بهذا الشكل، عندما كنت لاعباً كنا نلعب 30 مباراة في الدوري بالموسم الواحد، ورغم كل هذه الصعوبات فإننا نقدم أداء جيداً». وختم تصريحاته بالقول: «أعلم أن الانتقادات جزء من كرة القدم ولا تتوقف، وأدرك أيضاً أن البعض يشعر بالملل من رؤيتي يومياً، ولكنني أعمل بحماس الشباب، ولدي خبرة اكتسبتها على مدار 40 عاماً من العمل في كرة القدم، فالخبرة لا تشترى، ولكن تكتسب مع مرور الوقت».