الزمالك في بيان غاضب: لن نسمح بإدارة مسابقات الكرة عبر منابر الإعلام



القاهرة (د ب أ)

أكد نادي الزمالك المصري رفضه القاطع لمحاولات البعض توجيه رابطة الأندية المصرية بتوقيع عقوبات على جماهير الفريق.

وذكر الزمالك في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء انه يرفض بشكل قاطع محاولات البعض بتوجيه رابطة الأندية المحترفة لتوقيع عقوبات على النادي وجماهيره عقب لقاء القمة الأخير أمام النادي الأهلي في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأضاف أنه يتمسك بحقوق جماهيره وحرصه على عدم المساس بها باعتبارهم السند الحقيقي للنادي في كل الأوقات. وأوضح: «مجلس إدارة النادي تابع الادعاءات والتحريض ضد جمهوره التي مارسها إعلامي بإحدى القنوات الفئوية ومعروف عنه انحيازه الصارخ ضد الزمالك وجماهيره بشكل دائم، إلى جانب التحريض الممنهج من جانبه ضد جمهور الزمالك لدفع رابطة الأندية المحترفة لإصدار قرارات ضد الزمالك وجماهيره، بل وصلت هذه الأفعال لتهديد مسؤولي رابطة الأندية إما بعقاب جمهور الزمالك أو الاستقالة والرحيل من مناصبهم».

وتابع: «ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يسمح بأن يتم إدارة مسابقات الكرة في مصر عبر منابر الإعلام، وأنه من المفترض أن يكون كيان رابطة الأندية هو كيان احترافي مستقل بعيد عن الأهواء والانتماءات». وأوضح «يجدد مجلس إدارة نادي الزمالك مخاطبته للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز على ضرورة التدخل لضبط المشهد الإعلامي الرياضي في مصر، والذي قد يؤدي استمراره بهذا الشكل إلى الانزلاق نحو ما لا يحمد عقباه، وحتى لا يؤدي إلى إفساد كل الجهود المبذولة لتوفير مناخ رياضي خال من الاحتقان وإثارة العنف».

وأضاف: «ختاماً فإن مجلس إدارة نادي الزمالك لا يدخر جهداً في سبيل الارتقاء بالروح الرياضية، واتباع كافة الخطوات الكفيلة بأن يكون الاحترام والعدالة بين جميع الأطراف في منظومة كرة القدم هو السائد، بعيداً عن الانتماءات والأهواء من جانب البعض، والتي تحتاج إلى تدخل حاسم قبل فوات الأوان».