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الرياضة

تحذير شديد اللهجة من مدرب سان جيرمان

تحذير شديد اللهجة من مدرب سان جيرمان
25 فبراير 2025 20:45

 

لندن (د ب أ)
حذر الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي من تكرار سيناريو العديد من منافسي فريقه في محاولاتهم لحجز مقعدهم في المربع الذهبي لكأس فرنسا.

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ويتصدر سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه مرسيليا مع تبقي 11 جولة على نهاية الموسم.
ويلتقي سان جيرمان مع استاد بريوشين المنافس بالدرجة الرابعة في دور الثمانية لكأس فرنسا غداً الأربعاء، مع تبقي أربعة فرق فقط من دوري الدرجة الأولى في مسابقة الكأس. وفاز سان جيرمان على اسبالي سانت مارسيل ولومان في الدورين السابقين من مسابقة الكأس، وحذر إنريكي من أن بريوشين قد يكون خصماً عنيداً لفريقه.
وقال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: «من الناحية النظرية قد يكون الأمر كذلك، هذه القصة بالتأكيد، لأننا طالما نرى الفرق الصغرى تتفوق على الفرق الكبرى، في بعض الأحيان في كرة القدم، قد يوجد فريق يستطيع تحقيق الفوز دون أي فاعلية هجومية».
وأضاف «إذا نظرت إلى الفرق الأخرى في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، فإن أغلبها، أكثر من النصف، خرجت من البطولة». ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن إنريكي قوله «إذا نظرت إلى المباراتين أمام اسبالي ولومان، توجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا، خاصة ضد إسبالي، لذا فمن المستحيل أن نستسلم».

سان جيرمان
لويس إنريكي
كأس فرنسا
مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم
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