«الإمارات للخيول العربية» تطلق كراسة تثقيفية للجيل الصاعد

أبوظبي (وام)

أطلقت جمعية الخيول العربية، كراسة تثقيفية جديدة موجهة للجيل الصاعد، بهدف تعزيز الوعي الثقافي بالحفاظ على التراث الإماراتي المرتبط بالخيل العربية، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الجمعية لنقل المعرفة والتقاليد الأصيلة إلى الأجيال القادمة، بمشاركة ودعم من فرسان شرطة أبوظبي الذين يسهمون في تعزيز الوعي بالخيل من خلال مشاركتهم في الفعاليات العامة والمهرجانات الثقافية.

وتتميز الكراسة بمحتواها التفاعلي الذي يجمع بين التعليم والترفيه، حيث تقدم معلومات قيّمة حول فن التشوليب، وهو أحد التقاليد الإماراتية الأصيلة التي تعتمد على إلقاء الأبيات الشعرية أثناء ركوب الخيل، مما يسهم في تحفيز الخيل وتعزيز الروابط الاجتماعية بين الفرسان.

كما تعرف الكراسة الأطفال بمصطلحات وعتاد الفروسية الأساسية، مثل اللجام والسرج والركاب، لمساعدتهم على فهم دور الخيل وأهميتها في الثقافة الإماراتية. كما تحتوي على أنشطة تفاعلية مثل المتاهات والألعاب الذهنية التي تجعل التعلم أكثر متعة وجاذبية.

ويأتي دعم فرسان شرطة أبوظبي لهذه المبادرة من خلال حضورهم الفعال في المناسبات العامة، حيث يستخدمون الخيول العربية الأصيلة في الدوريات والمهرجانات التراثية.