خورفكان يطارد «عقدة الثلاثية» أمام الوصل

معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الوصل وخورفكان في انطلاقة الجولة الـ18 من دوري أدنوك للمحترفين اليوم، حيث تحمل المباراة أهمية خاصة لـ «الفهود»، كونها تأتي قبل محطة مهمة في مسيرته بدوري أبطال آسيا للنخبة بمواجهة السد القطري في دور الـ16 من البطولة الأسبوع المقبل، ويسعى الجهاز الفني للوصل لاستغلال المباراة لتكون بمثابة «بروفة»، يمكن من خلالها تجهيز بعض العناصر التي سيكون لها دور في مواجهتي السد بالآسيوية.

وبالعودة للقاء خورفكان المنتشي بنتائج إيجابية مؤخراً، فقد التقى الفريقان في 11 مرة بدوري المحترفين، تفوق الوصل بشكل واضح، حيث حقق 6 انتصارات مقابل 3 انتصارات لخورفكان، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

وتميّزت لقاءات الفريقين الأخيرة بالغزارة التهديفية، إذ شهدت آخر خمس مباريات تسجيل 25 هدفاً، بواقع 17 هدفاً للوصل و8 أهداف لخورفكان، مما يعكس الطابع الهجومي للمواجهات بينهما، حيث لم يسبق للوصل أن فشل في هز شباك خورفكان في جميع اللقاءات السابقة، وهو ما يعني ارتفاع توقعات هز الشباك خلال المباراة المرتقبة بين الطرفين، والذي تم تقديمه لمنح فرصة كافية للوصل للتحضير للمشاركة القارية.

ويدخل خورفكان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في الدوري، إلا أنه لم يسبق له تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في المسابقة، ما يجعله أمام تحدٍ جديد لكسر هذه السلسلة، في المقابل، يعيش الوصل فترة مميزة بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية للمرة الأولى هذا الموسم، لكنه لم يحقق 4 انتصارات متتالية منذ نهاية الموسم الماضي، ما يزيد من دوافعه لمواصلة الانتصارات.

وعلى صعيد الأرقام الفردية، يبرز فابيو ليما كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سجل 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة أمام خورفكان، كما أسهم في 4 من آخر 8 أهداف للوصل في مرمى خورفكان «سجل هدفين وصنع هدفين»، ويشاركه في التألق نيكولاس خيمينيز، الذي ساهم أيضاً في 4 أهداف (سجل هدفين وصنع هدفين).

وإجمالاً، يتفوق الوصل تاريخياً بتسجيله 24 هدفاً في مرمى خورفكان، مقابل 14 هدفاً فقط لخورفكان، وهو ما يعزّز فرصه في تحقيق نتيجة إيجابية، لكن خورفكان يسعى إلى قلب المعادلة وتحقيق إنجاز تاريخي.