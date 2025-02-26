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الرياضة

ميسي.. عقوبة «التصرف العنيف»!

ميسي.. عقوبة «التصرف العنيف»!
26 فبراير 2025 08:42

نيويورك (رويترز)

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قالت رابطة دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم، إنها غرمت ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، لكنها لم تكشف عن المبلغ، بسبب إمساكه برقبة أحد أعضاء الطاقم التدريبي لفريق نيويورك سيتي إف.سي بعد المباراة الافتتاحية للدوري.
وأظهرت لقطات فيديو ميسي، وهو يقترب من مدرب ويمسكه من رقبته، قبل أن يتجه الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات إلى غرفة تبديل الملابس، بعد التعادل 2-2 في ميامي.
وفرضت لجنة الانضباط في دوري المحترفين الأميركي هذه الغرامة.
وفرضت الرابطة أيضاً غرامة على زميل ميسي في الفريق لويس سواريز بسبب نفس التصرف العنيف تجاه «وجه أو رأس أو رقبة المنافس» خلال الاستراحة، بعدما دفع مهاجم إنتر ميامي المدافع النرويجي بيرك ريسا.

 

أميركا
الدوري الأميركي
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
لويس سواريز
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