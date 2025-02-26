«ديربي الغضب» يتجدد بين إنتر وميلان!

ميلانو (رويترز)



سجل ماركو أرناوتوفيتش هدفاً رائعاً في فوز الإنتر 2-صفر على لاتسيو، ليتقدم الفريق إلى نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.

وأحرز المهاجم النمساوي هدفاً سيرشح للمنافسة على جائزة هدف الموسم، قبل ست دقائق من الاستراحة، بعدما تم إبعاد ركلة ركنية، ليطلق تسديدة في الشباك من عند حافة منطقة الجزاء، ويشعل حماس الجماهير.

وأصبح إنتر ضيفاً دائماً على الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا، إذ تقدم لهذا الدور خمس مرات في آخر ست سنوات و30 مرة إجمالاً.

وأبلغ أرناوتوفيتش شبكة (ميدياست): «ما يهم الإنتر يهمني أيضاً، الشيء الأكثر أهمية هو الفوز بالمباراة، ونحن سعداء للغاية».

وضغط لاتسيو في الشوط الثاني، وكان جوستاف إيساكسن قريباً من إدراك التعادل قرب ساعة من اللعب بتسديدة في الزاوية الضيقة، لكن الحارس جوسيب مارتينيز تصدى للكرة.

وضمن هاكان تشالهان أوغلو الفوز بتسجيل هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 77، حين سدد في الزاوية العكسية للحارس كريستوس مانداس، بعدما ارتكب سمويل جيجوت مخالفة على خواكين كوريا.

ويتجدد «ديربي الغضب» بين الإنتر ميلان في مواجهتي ذهاب وإياب بالدور قبل النهائي في أبريل.

والتقى الفريقان ثلاث مرات من قبل هذا الموسم، إذ فاز ميلان مرتين، منها كأس السوبر الإيطالية مطلع يناير، وانتهت مباراة الدوري بالتعادل.

وقال بيوتر جيلينسكي لاعب وسط الإنتر: «في الموسم الماضي تفوقنا على ميلان مرات عدة، سنكون جاهزين، وسنفكر في المباراة عندما يحين موعدها».

ويستضيف يوفنتوس منافسه إمبولي الأربعاء، ويلعب الفائز مع بولونيا في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.