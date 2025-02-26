رونالدو.. «البصمة 925»



الرياض (أ ف ب)



استعاد الهلال الثاني والنصر الثالث «نغمة الانتصارات»، بفوز الأول على الخلود 5-1 والثاني على الوحدة 2-0، ضمن المرحلة الثانية والعشرين من بطولة السعودية لكرة القدم.

ورفع الهلال رصيده إلى 51 نقطة متخلفاً، بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر، والذي يلتقي الخليج الأربعاء، في حين رفع النصر رصيده إلى 47 نقطة.

في المباراة الأولى، وبعد خسارته مباراته القمة أمام الاتحاد 1-4 في الجولة الماضية، كشر الهلال عن أنيابه وسحق الخلود بخماسية مقابل هدف واحد.

وقاد المهاجم البرازيلي مالكولم والجناح السعودي الدولي سالم الدوسري الهلال إلى الفوز بتسجيل كل منهما ثنائية.

تقدم الهلال بهدفين مبكرين، حمل الأول توقيع مالكولم، ثم أضاف الدوسري الثاني مباشرة في الدقيقتين 3 و4.

وأضاف مالكولم هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (20) رافعاً رصيده إلى 15 هدفاً ليكون ثالث هدافي الدوري.

وسجل البرازيلي الآخر ماركوس ليوناردو الرابع (28)، قبل أن يختتم الدوسري مهرجان الأهداف (55)، رد الخلود بهدف شرفي عبد الرحمن السفري (65).

وقاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على الوحدة 2-0، على ملعب الملك عبدالعزيز الدولي.

وجاءت «ثنائية» النصر عن طريق رونالدو (48)، والسنغالي ساديو ماني (90+10).

وتأخرت انطلاقة المباراة لمدة 40 دقيقة، بسبب عطل في الحافلة الخاصة لنادي النصر.

وواصل رونالدو تربعه على صدارة هدافي دوري السعودي، برصيد (17) هدف، بعد الهدف الذي سجله، خلال لقاء الوحدة رافعاً رصيده إلى 925 هدفاً في مسيرته على صعيدي الأندية والمنتخب البرتغالي.

وكان النصر سقط على أرضه أمام الاتفاق 2-3 في الجولة الأخيرة.

وفاز الأهلي بنتيجة على ضيفه القادسية 4-1، سجل أهداف الأهلي، الإنجليزي إيفان توني (11 و52 من ركلتي جزاء)، محمد بكر (27) ولاعب القادسية، الإسباني ناتشو (42) بالخطأ في مرماه.

ورفع توني رصيده مع الأهلي إلى 13 هدفاً، خلال 19 مباراة ارتدى فيها قميص الفريق، فيما صنع 3 أهداف، ورد القادسية بهدف المكسيكي خوليان كينيونيس (48).

وعادل بذلك توني، أهداف مهاجم الشباب المغربي عبدالرزاق حمدالله ليحتلا المركز الرابع خلف رونالدو المتصدر بـ 17 هدفاً وكريم بنزيمة الوصيف بـ 16 هدفاً، ثم ماركوس ليوناردو كينيونيس صاحبي المركز الثالث بـ 15 هدفاً.

ورفع الفوز رصيد فريق الأهلي إلى 44 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن القادسية الذي تراجع إلى المركز الرابع، والنصر الذي صعد للمركز الثالث.

وقاد الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب الشباب، فريقه للفوز 2-1 على حساب الرائد بتسجيله ثنائية فريقه (29 و88)، بينما جاء هدف الرائد الوحيد عن طريق مهدي عبيد (70).

وارتفع رصيد الشباب إلى 36 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الرائد عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.



