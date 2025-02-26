«طواف فرنسا» ينطلق من برشلونة



برشلونة (رويترز)



أعلن منظمو سباق فرنسا للدراجات انطلاق نسخة العام المقبل بمرحلة ضد الساعة للفرق لأول مرة في تاريخ السباق.

وتنطلق نسخة 2026 في الرابع من يوليو في برشلونة الإسبانية، على أن تكون المرحلة الأولى ضد الساعة للفرق لمسافة 19.7 كيلومتر.

وتقام المرحلة بنظام بدأ العمل به في سباق باريس-نيس 2023، ويتحدد وقت الفريق بأول متسابق يعبر خط النهاية.

لكن الأزمنة في الترتيب العام للمتسابقين تحتسب بناء على الوقت الفعلي الذي يحققه كل متسابق.

وتنتهي المرحلة الثانية أيضاً في برشلونة، وتمتد لمسافة 178 كيلومتراً من تاراجونا، فيما تنطلق المرحلة الثالثة من جرانوليريس، من دون أن يتحدد بعد طبيعتها أو خط نهايتها.

وقال جاومي كولبوني، رئيس بلدية برشلونة في مؤتمر صحفي: «إنه يوم متميز بالنسبة لمدينة برشلونة وقطالونيا برمتها، نشكركم على ثقتكم ببرشلونة، وأخيراً، سترتبط المدينة بهذا الحدث للأبد، سيكون تتويجاً لقصة الحب هذه بين برشلونة وسباق فرنسا».

وتنطلق نسخة العام الجاري من مدينة ليل في شمال فرنسا.