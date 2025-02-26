الخميس 27 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«طواف فرنسا» ينطلق من برشلونة

«طواف فرنسا» ينطلق من برشلونة
26 فبراير 2025 12:04

 
برشلونة (رويترز)

أخبار ذات صلة
إيقاف رئيس نادي مرسيليا 15 مباراة!
ريال مدريد يخرج بـ«الصيد الثمين» من «أنويتا»


أعلن منظمو سباق فرنسا للدراجات انطلاق نسخة العام المقبل بمرحلة ضد الساعة للفرق لأول مرة في تاريخ السباق.
وتنطلق نسخة 2026 في الرابع من يوليو في برشلونة الإسبانية، على أن تكون المرحلة الأولى ضد الساعة للفرق لمسافة 19.7 كيلومتر.
وتقام المرحلة بنظام بدأ العمل به في سباق باريس-نيس 2023، ويتحدد وقت الفريق بأول متسابق يعبر خط النهاية.
لكن الأزمنة في الترتيب العام للمتسابقين تحتسب بناء على الوقت الفعلي الذي يحققه كل متسابق.
وتنتهي المرحلة الثانية أيضاً في برشلونة، وتمتد لمسافة 178 كيلومتراً من تاراجونا، فيما تنطلق المرحلة الثالثة من جرانوليريس، من دون أن يتحدد بعد طبيعتها أو خط نهايتها.
وقال جاومي كولبوني، رئيس بلدية برشلونة في مؤتمر صحفي: «إنه يوم متميز بالنسبة لمدينة برشلونة وقطالونيا برمتها، نشكركم على ثقتكم ببرشلونة، وأخيراً، سترتبط المدينة بهذا الحدث للأبد، سيكون تتويجاً لقصة الحب هذه بين برشلونة وسباق فرنسا».
وتنطلق نسخة العام الجاري من مدينة ليل في شمال فرنسا.

 

فرنسا
إسبانيا
طواف فرنسا
برشلونة
آخر الأخبار
رونالدو يحلم بجوارديولا!
الرياضة
رونالدو يحلم بجوارديولا!
اليوم 12:38
تشماييف يشيد بتطور «المصارعة الإماراتية»
الرياضة
تشماييف يشيد بتطور «المصارعة الإماراتية»
اليوم 12:30
الخليج يُعيد الأمل إلى الهلال في السباق مع الاتحاد
الرياضة
الخليج يُعيد الأمل إلى الهلال في السباق مع الاتحاد
اليوم 11:56
لايبزج يُكمل «مربع الذهب» في كأس ألمانيا
الرياضة
لايبزج يُكمل «مربع الذهب» في كأس ألمانيا
اليوم 11:50
إيقاف رئيس نادي مرسيليا 15 مباراة!
الرياضة
إيقاف رئيس نادي مرسيليا 15 مباراة!
اليوم 11:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©