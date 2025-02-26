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الرياضة

سلوت: التجديد لصلاح يُسعد الجميع إلا «مُلاك» ليفربول!

سلوت: التجديد لصلاح يُسعد الجميع إلا «مُلاك» ليفربول!
26 فبراير 2025 13:05

 
علي معالي (أبوظبي)

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تحلى أرني سلوت مدرب ليفربول، بالوضوح التام عند سؤاله عن الموقف من محمد صلاح، وعدم التجديد له حتى الآن، وقال: «صلاح من أفضل اللاعبين في النادي، بفضل المستوى الباهر الذي يقدمه حالياً، ومن دون شك فإن تجديد عقده يُسعد الجميع، إلا مُلاك النادي، والذين يدفعون راتبه الباهظ».
قال سلوت في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نيوكاسل اليوم على استاد أنفيلد في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي: «نأمل أن يستمر صلاح معنا لأطول فترة، وكلما كان أداؤه أفضل، زادت تكلفته، وإذا انخفض مستواه، نفكر مرتين قبل منحه عقداً، ويجب أن يصل مستوى كل لاعب في ليفربول إلى مستوى صلاح».
وقال: «إذا كنت تريد اللعب في النادي، يجب أن تكون في مستواه، وإلا لن تكون مفيداً، وإننا نحتاج فقط إلى لاعبين في قمة مستواهم، لأن ليفربول أحد أفضل الأندية في العالم».
وقال: هناك فرق لم نتمكن من الفوز عليها ومنها نيوكاسل، حيث تعادلنا 3-3، وأيضاً مع إيفرتون وأستون فيلا، والأمر لا يتعلق بالنتيجة، بل بالجهد الذي تبذله، ولا يمكنك التحكم في النتيجة، ولكن يمكن حدوث ذلك فيما تبذله».
ويخطط «الفرعون المصري» إلى استمرار التألق في لقاء الليلة أمام نيوكاسل، والتسجيل للمباراة السابعة على التوالي في «البريميرليج»، حيث هز شباك إبسويتش، وبورنموث، وإيفرتون، ولفرهامبتون، وأستون فيلا، ومانشستر سيتي.
سجل محمد صلاح 30 هدفاً، وقدم 21 تمريرة حاسمة، بإجمالي 51 مساهمة تهديفية من 38 مباراة في كل المسابقات مع ليفربول هذا الموسم، حيث لعب في «البريميرليج» 27 مباراة سجل خلالها 26 هدفاً، و16 أسيست، و7 مباريات في دوري أبطال أوروبا سجل خلالها 3 أهداف، و4 أسيستات، وفي كأس الرابطة الإنجليزية لعب 4 مباريات سجل هدفين، وأسيستاً واحداً.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
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محمد صلاح
أرني سلوت
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