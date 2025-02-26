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الرياضة

هاو يكشف خطة نيوكاسل لإيقاف صلاح

هاو يكشف خطة نيوكاسل لإيقاف صلاح
26 فبراير 2025 13:08

 
علي معالي (أبوظبي)

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أكد إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، صعوبة مباراة اليوم أمام ليفربول، في «الجولة 27» للدوري الإنجليزي لكرة القدم، والسبب في ذلك يعود إلى المهاجم محمد صلاح، وقال: «إيقاف لاعب في مستوى صلاح يمثل تحدياً كبيراً، والأمر لا يقتصر على لاعب بعينه؛ إذ نحتاج إلى تعاون الفريق بأكمله، من أجل إيقاف صلاح ودعم الخط الخلفي».
وأشار مدرب نيوكاسل إلى أن ملعب أنفيلد رائع للعب كرة القدم، وقال: «يُصبح من الصعب في حال لم نتمكن من تقديم أفضل مستوياتنا، ونحتاج إلى تقديم مباراة مثالية للخروج بنتيجة إيجابية».
يحتل نيوكاسل المركز الخامس في «البريميرليج»، برصيد 44 نقطة من 26 مباراة، فيما يتصدر ليفربول المسابقة وله 64 نقطة من 27 مباراة، وتعتبر مباراة اليوم بروفة رسمية، قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 16 مارس المقبل.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 3-3، وسجل محمد صلاح هدفين مع تمريرة حاسمة، وسبق لـ «الفرعون المصري» أن خاض 16 مباراة أمام نيوكاسل في «البريميرليج»، أسهم خلالها بـ17 هدفاً «سجل 10، صنع 7»، مع 12 فوزاً مقابل 4 تعادلات، ومن دون هزيمة.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
ليفربول
محمد صلاح
إيدي هاو
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