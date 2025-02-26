«الإمارات» يكسب «أبوظبي» في «غنتوت الدولية للبولو»



أبوظبي (الاتحاد)



فاز فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على «أبوظبي» 11-10، في بطولة غنتوت الدولية السنوية الثانية للبولو، التي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بمشاركة 4 فرق من النخبة.

جاءت المباراة ماراثونية ورائعة من الفريقين، منذ انطلاقتها في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 2-2، وتقدم «الإمارات» 4-3 في الشوط الثاني، وعزّز تقدمه بالهدف الخامس، إلا «أبوظبي» النتيجة إلى 6-5، ووسّع الفارق إلى هدفين 7-5 في الشوط الرابع، إلا أن فريق الإمارات عاد بقوة قبل نهاية الشوط الذي انتهى بالتعادل 8-8.

وفي الشوط الخامس الحاسم، تقدم «الإمارات» 10-8، ورد «أبوظبي» بالتعادل 10-10، وحسمت رمية جزائية المباراة لمصلحة «الإمارات» 11-10.

وتستأنف البطولة بمباراتين غداً، حيث يلتقي «غنتوت» مع «الإمارات»، و«أبوظبي» مع «الحبتور».