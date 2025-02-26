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الرياضة

«الإمارات» يكسب «أبوظبي» في «غنتوت الدولية للبولو»

«الإمارات» يكسب «أبوظبي» في «غنتوت الدولية للبولو»
26 فبراير 2025 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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فاز فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على «أبوظبي» 11-10، في بطولة غنتوت الدولية السنوية الثانية للبولو، التي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بمشاركة 4 فرق من النخبة.
جاءت المباراة ماراثونية ورائعة من الفريقين، منذ انطلاقتها في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 2-2، وتقدم «الإمارات» 4-3 في الشوط الثاني، وعزّز تقدمه بالهدف الخامس، إلا «أبوظبي» النتيجة إلى 6-5، ووسّع الفارق إلى هدفين 7-5 في الشوط الرابع، إلا أن فريق الإمارات عاد بقوة قبل نهاية الشوط الذي انتهى بالتعادل 8-8. 
وفي الشوط الخامس الحاسم، تقدم «الإمارات» 10-8، ورد «أبوظبي» بالتعادل 10-10، وحسمت رمية جزائية المباراة لمصلحة «الإمارات» 11-10.
وتستأنف البطولة بمباراتين غداً، حيث يلتقي «غنتوت» مع «الإمارات»، و«أبوظبي» مع «الحبتور».

 

الإمارات
أبوظبي
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
البولو
ميثاء بنت محمد بن راشد
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