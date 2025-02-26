تاريخ «مشتعل» لـ «ديربي الغضب» في كأس إيطاليا!



عمرو عبيد (القاهرة)



ضرب إنتر ميلان موعداً جديداً في «ديربي الغضب» مع ميلان هذا الموسم، بعد تأهل «الجارين» إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، وربما يملك «الشياطين» أفضلية نسبية هذا الموسم، بعد فوزه على «الأفاعي» مرتين، الأولى في «الكالشيو» والثانية في نهائي كأس السوبر، بجانب التعادل مؤخراً في الدوري، لكن تاريخ مواجهات الفريقين في الكأس الإيطالية يحمل الكثير من الندية والتكافؤ، خاصة في مرحلة نصف النهائي.

«عملاقا ميلانو» تواجها مرتين سابقتين في نصف نهائي الكأس المحلية، وتعادلت الكفتان بينهما خلال تلك المواجهات، حيث تأهل ميلان في المرة الأولى على حساب جاره، خلال نصف نهائي نُسخة 1984-1985، بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 ثم التعادل إياباً 1-1، وانتظر «الإنتر» 37 عاماً ليرد الدين إلى غريمه، عندما لعبا معاً في نصف نهائي بطولة 2021-2022، ليتعادلا ذهاباً بنتيجة 0-0 قبل فوز «الأفاعي» الكبير في الإياب بنتيجة 3-0، وكان «النيراتزوري» قد تُوّج بذلك اللقب بعد تجاوزه «الروسونيري»، الذي لم يتمكن من ذلك في عام 1985.

وإجمالاً، تقابل الفريقان في 27 مباراة سابقة بكأس إيطاليا، شهدت ندية غير عادية بينهما عبر 67 عاماً، حيث فاز ميلان في 10 مباريات، مقابل 9 انتصارات لـ «الإنتر»، وتعادلا سوياً في 8 مباريات أخرى، وكان «الشياطين» قد سجّل 34 هدفاً في شباك «الأفاعي»، الذي ردّ بـ27 هدفاً.

وعلى صعيد المواجهات الإقصائية بينهما في تاريخ الكأس، الذي انطلقت مواجهاتهما فيه عام 1958، خاض الفريقان 9 مواجهات حاسمة في أدوار خروج المغلوب، ويملك ميلان تفوقاً محدوداً أيضاً، بفوزه في 5 مواجهات، بدأها بـ 3 مرات متتالية في نهائي 1977 ونصف نهائي 1985 ورُبع نهائي 1993، في حين تجاوزه «الإنتر» 4 مرات، الأولى كانت في دور الـ 16 عام 1994، ودانت آخر مواجهتين لمصلحة «الأفاعي» أيضاً، بعد تأهله على حساب جاره من ربع نهائي بطولة 2021 ثم نصف نهائي 2022.