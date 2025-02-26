حكم يفقد أسنانه ويتعرض لكسرين في فكه بسبب اعتداء ملاكم هاو



سيدني (أ ب)

تقرر حبس ملاكم هاو، بسبب الاعتداء على حكم في مباراة كرة قدم في إحدى ضواحي سيدني في أستراليا قبل ما يقرب من عامين. وجرى تصوير آدم عبد الله وهو يعتدي بعنف على الحكم خضر ياجي بعد مباراة في أبريل 2023، في بادستو في جنوب غرب سيدني.

بدأت الحادثة بمشاجرة لفظية، حيث قام ياجي خلالها بلمس عبد الله بعصا الحكم المساعد التي كان يحملها، والتي يبلغ طولها 40 سنتيمتراً (16 بوصة). واعترف عبد الله (26 عاماً) بأنه مذنب في سبتمبر الماضي بتهمة إحداث ضرر جسدي خطير بشكل متهور.

وتم سجنه يوم الأربعاء لمدة عامين وشهرين على الأقل خلال جلسة محاكمته في محكمة داونينج سنتر الجزئية في سيدني. في البداية، تم تقييد عبد الله وإبعاده من قبل أصدقائه أثناء الشجار، ولكنه عاد لاحقاً ليضرب الحكم، مما أدى إلى إسقاطه على الأرض.

تم نقل ياجي إلى المستشفى نتيجة الحادث، حيث فقد أربعاً من أسنانه وتعرض لكسرين في فكه. وكان من المفترض ألا يتواجد عبد الله في المباراة لأنه كان موقوفاً من قبل الرابطة في ذلك الوقت.