من إدارة البايرن إلى كومباني: لقب الدوري كاف للحفاظ على منصبك



برلين (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، سيظل في منصبه حتى لو ودّع الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة «شبورت بيلد»، فإن النادي أبلغ كومباني بأن لقب الدوري يكفي للحفاظ على منصبه كمدير فني للفريق.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع باير ليفركوزن في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث يهدف بايرن للوصول إلى المباراة النهائي التي تقام على ملعبه أليانز أرينا 31 مايو المقبل. وتقام مباراة الذهاب يوم 5 من الشهر المقبل، فيما تقام مباراة الإياب يوم 11 من نفس الشهر.

وكان آخر فوز حققه بايرن ميونيخ على ليفركوزن، بطل الدوري الألماني، في مارس 2022 هذا الموسم، التقى الفريقان ثلاث مرات، حيث تعادلا في مباراتي الدوري. وفي كأس ألمانيا، تمكن ليفركوزن، حامل اللقب، من الفوز على بايرن 1/صفر. ويتصدر بايرن ميونيخ، حالياً، جدول ترتيب أندية الدوري الألماني، بفارق ثماني نقاط أمام ليفركوزن.