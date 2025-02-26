«ليزر رن» ضيف جديد على مائدة دورة ند الشبا

دبي (الاتحاد)

مع اقتراب موعد منافسات النسخة الـ 12 من «دورة ند الشبا الرياضية»، أعلنت اللجنة المنظمة إغلاق باب التسجيل اليوم للمشاركة في بطولات شد الحبل والجوجيتسو وتحدي الموانع، كما سيكون يوم 2 مارس آخر موعد لتسجيل اللاعبين للمشاركة في بطولة الكرة الطائرة، فيما يتواصل التسجيل في سباق الجري وبطولة الريشة الطائرة حتى يوم 3 مارس، ويتواصل التسجيل في بطولة الرماية مع الجري (ليزر رن) حتى يم 7 مارس، ويستمر التسجيل في سباق الدراجات الهوائية حتى 9 مارس، ويتم التسجيل عبر النظام الإلكتروني المعتمد للدورة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي حتى 18 مارس 2025.

واعتمدت اللجنة المنظمة أماكن ومواقع إقامة منافسات البطولات المدرجة ضمن برنامج الدورة هذا العام، حيث تستضيف الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا منافسات بطولة الكرة الطائرة والجوجيتسو والمبارزة والرماية مع الجري (ليزر رن)، ونهائي كرة السلة بالكراسي المتحركة، فيما تقام بطولة البادل في الصالة المجاورة المخصصة للبادل، ويقام سباق الجري في مضمار ميدان، وسباق الدراجات الهوائية في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد، وتقام بطولة شد الحبل وتحدي الموانع وبطولة الريشة الطائرة داخل مجمع ند الشبا الرياضي.

وتعد بطولة الرماية مع الجري (ليزر رن) إضافة جديدة لدورة ند الشبا، حيث تقام لأول مرة ضمن منافسات الدورة، يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و 11من رمضان، وتفتح فيها المشاركة لجميع الأعمار من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الذكور والإناث من عمر 7 سنوات وحتى 69 سنة.

وتتاح المشاركة فيها بشكل فردي فقط، وتكون المنافسة فيها عبر الرماية بمسدس الليزر مع الجري لمسافات محددة، وذلك ضمن 10 فئات، وهي تحت 9 و11 سنة وتكون فيها الرماية مرتين بكلتا اليدين على بعد 5 أمتار، والجري مرتين لمسافة 300 متر، وفئة تحت 13 سنة وتكون فيها الرماية ثلاث مرات على بعد 5 أمتار، والجري ثلاث مرات لمسافة 300 متر، وفئات تحت 15 و17 و19 و29 و39 و49 و59 سنة وتتنوع فيها الرماية بين 2 إلى 4 مرات لمسافات ما بين 5 إلى 10 أمتار، ويكون فيها الجري لمسافة 600 متر من مرتين إلى 5 مرات، ويتم التحكيم فيها وفق لوائح اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، ويتم احتساب الفائز بالسباق لمن يتمكن من عبور خط النهاية بأقل زمن ولم تسجل ضده أي مخالفة قانونية.