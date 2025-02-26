نجم ليفربول مهدد بضياع ميدالية التتويج بلقب «البريميرليج»!



معتز الشامي (أبوظبي)



يواجه فيديريكو كييزا خطر فقدان ميدالية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، إذا حصد ليفربول اللقب، ويحتل «الريدز» صدارة الدوري بفارق 11 نقطة عن أرسنال أقرب منافسيه قبل أقل من ثلث الموسم، ويمكن لـ «الجانرز» تقليص الفارق إلى 8 نقاط، إذا فاز في مباراته المؤجلة، لكن بالنظر إلى أداء أرسنال في الآونة الأخيرة ومشاكل الإصابات، فإن تقدم ليفربول يبدو قوياً للغاية، وعلاوة على ذلك، لم يسبق لأي فريق أن أهدر تقدماً كبيراً في هذه المرحلة من الموسم، لذلك فإن التاريخ يقف إلى جانب «الريدز».

ولكن في حين أن هذا سيكون بمثابة إنجاز لمعظم لاعبي ليفربول، فإن الأمر لن يكون كذلك مع كييزا، ولم يشارك المهاجم الإيطالي، الذي انضم من يوفنتوس في الصيف، سوى في 3 مباريات بالدوري هذا الموسم، ويحتاج إلى مباراتين أخريين للحصول لميدالية الأبطال.

ولم يظهر كييزا «27 عاماً» كثيراً تحت قيادة المدرب أرني سلوت، حيث اقتصر على 7 دقائق فقط من اللعب في الدوري الإنجليزي منذ سبتمبر، ومع استمرار ليفربول في القتال على 3 جبهات، من المرجح أن يضطر سلوت إلى تبديل لاعبيه في الأسابيع المقبلة، لكن الأداء التهديفي الرائع لمحمد صلاح يعني أن الفرص المتاحة له على الجانب الأيمن، وهو مركز كييزا الطبيعي، تبدو محدودة.

الأمور ليست أسهل بالنسبة له على اليسار، مع أمثال لويس دياز وديوجو جوتا وكيرتس جونز وكودي جاكبو يتنافسون على المركز أيضاً، كييزا ليس نجم ليفربول الوحيد على وشك فقدان الميدالية، بل أيضاً جايدن دانس، الذي لعب في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ينقصه 4 مباريات، ولن يلعب المزيد بعد إعارته إلى سندرلاند.

ويحتاج الحارس الاحتياطي فيتيسلاف داروس إلى 4 مباريات أيضاً، ولكن مع جاهزية أليسون وكايمين كيليهر، سيكون من الصعب الحصول على وقت للعب، ويحتاج آخرون مثل تري نيوني وتايلر مورتون وجيمس ماكونيل، الذين خاض كل منهم مباريات متعددة في مسابقات أخرى، إلى 5 مباريات في الدوري، ويبدو من غير المرجح أن يحصلوا على الميدالية.

ورغم قضاء معظم الموسم على مقاعد البدلاء، شارك كييزا في 10 مباريات مع ليفربول حتى الآن، وفي تلك المباريات، أسهم في 3 أهداف، وهو إنجاز معقول بالنظر إلى أنه بدأ 3 مباريات فقط، ولن يكون أول لاعب كبير يفشل في الفوز بميدالية الأبطال، فقد شارك كالفين فيليبس في 4 مباريات فقط مع مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي، وحدث نفس الشيء لكول بالمر الذي يلعب الآن في تشيلسي موسم 2021-2022.