«أعرف فريقنا».. رومينيجه متفائل ببايرن في دوري الأبطال



ميونخ (د ب أ)

أعرب كارل هاينزه رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن ثقته في قدرة الفريق، حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب الدوري، في التغلب على باير ليفركوزن في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال على هامش العرض الأول للفيلم الوثائقي «توماس مولر - شخص لا يشبه أحداً آخر»: «هل تعرف ما يجعلني متفائلاً؟ هو أن الجميع وضعوا ليفركوزن كمرشح للفوز». وأضاف: «أعرف فريقنا. أتوقع من فريقنا أن يلعب بكل قوته أمام جماهيره يوم الأربعاء المقبل - ثم يلعب بـ11 رجلاً».

وتقام مباراة الذهاب 5 مارس على ملعب بايرن (أليانز أرينا) حيث يسعى بايرن للفوز على حامل لقب الدوري الألماني ليفركوزن، للمرة الأولى منذ عام 2022 وقال رومينيجه: «لا تبدو الأمور سيئة للغاية من الناحية الرياضية. الآن لدينا أسبوع مهم ينتظرنا مباراة الدوري في شتوتجارت يوم الجمعة، والأسبوع التالي أمام ليفركوزن في دوري الأبطال». هدف بايرن ميونخ الأكبر هذا الموسم هو الوصول لنهائي دوري الأبطال، الذي سيقام يوم 31 مايو على ملعبه. ولكن أولي هونيس، الرئيس الشرفي للنادي قال: «سيكون من الغرور» أن نتحدث عن اللقب الآن. وقال هونيس: «بالطبع سيكون حلماً أن نلعب النهائي في ملعبنا. ولكن يتعين علينا أن نلعب بشكل أفضل مما نلعب به مؤخراً». ولعب بايرن ميونخ، بالفعل، في نهائي دوري أبطال على ملعبه، ولكن المباراة التي أقيمت في 2012 انتهت بالخسارة أمام تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح.