حدث في مباراة برشلونة وأتليتكو.. عندما تحلم تسجل هدفاً



أنور إبراهيم (القاهرة)

قال الدولي النرويجي ألكسندر سورلث مهاجم أتليتكو مدريد، صاحب هدف التعادل أمام برشلونة (4/4) في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، إنه لا يجد صعوبة في التألق وتسجيل الأهداف في مرمى البارسا على ملعبه «لويس كومبانيس» الأولمبي في «مونتتجويك»، مشيراً إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة لأنه كان سبباً في تحقيق «الأتليتي» لهذه النتيجة الإيجابية على ملعب برشلونة وأمام جماهيره الغفيرة.

شهدت المباراة «سيناريو مجنون» بدأه أتليتكو بتسجيل هدفين في أول 6 دقائق من المباراة، ثم نجح برشلونة في تسجيل 3 أهداف قبل نهاية الشوط الأول لتصبح النتيجة 3/2 لمصلحة البارسا، وأضاف في الشوط الثاني هدفاً رابعاً لتصبح النتيجة 4/1، ثم استفاق أتليتكو في آخر عشر دقائق من المباراة ليسجل هدفين، لينتهي اللقاء بالتعادل 4/4، و«بصم» سورلث على هدف التعادل.

ولم يشك الدولي النرويجي (59 مباراة دولية - 21 هدفاً) لحظة واحدة بعد نزوله في أواخر شوط المباراة الثاني، في أنه سوف يسجل هدفاً في مرمى تشيزني حارس البارسا.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإسباني: أستمتع كثيراً باللعب أمام برشلونة في ملعبه، وتلك هي المرة الثانية التي أسجل فيها هنا مع أتليتكو، بعد أن سجلت في مباراة الدوري «الليجا» في الدور الأول، ليخرج فريقي فائزاً 2/ 1.

وعلق سورلث الذي يُكمل 30 عاماً في 5 ديسمبر المقبل، قائلاً: عندما استيقظت من نومي صباح يوم المباراة، كنت على يقين من أنني سوف أسجل في مرمى «البلاوجرانا»، إنه شعور رائع.

وذكّر سورلث الجميع بأنه سجل في برشلونة أيضاً عندما كان لاعباً معاراً من لايبزج إلى ريال سوسيداد، وأيضاً عندما انتقل للعب في صفوف فياريال (هدف مع كل فريق منهما).

جدير بالذكر أن سورلث استمر في إعارته مع ريال سوسيداد من 2021 إلى 2023، ثم انتقل بصفة نهائية إلى فياريال في صيف 2023، مقابل 10ملايين يورو، حيث لعب موسماً نارياً سجل خلاله 23 هدفاً في 34 مباراة في«الليجا»، ما أغرى أتليتكو مدريد بالتعاقد معه مقابل 32 مليون يورو في الصيف الماضي.

وإذا كان الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لا يشركه أساسياً كثيراً (13مباراة فقط)، فإن سورلث نجح في تسجيل 13هدفاً في 34 مباراة بمختلف المسابقات التي شارك فيها، منها هدفان «ثمينان» في مرمى برشلونة.