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الرياضة

«الليجا» تترقب «الجولة السوبر»!

«الليجا» تترقب «الجولة السوبر»!
26 فبراير 2025 15:09

 
مراد المصري (أبوظبي)

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تشهد «الجولة 26» في الدوري الإسباني لكرة القدم، 3 مواجهات بين 6 فرق تشارك هذا الموسم في المسابقات الأوروبية، وسط احتدام المنافسة على صراع اللقب، في جولة يطلق عليها داخل «الليجا» بـ «الجولة السوبر».
ويستضيف ريال بيتيس على ملعبه ريال مدريد، وهو المنتشي بانتصارين على التوالي، آخرهما الفوز على خيتافي 2-1، بهدفين من إيسكو الذي يستعد لمواجهة فريقه السابق ريال مدريد في مباراة خاصة للغاية، حيث يعود على الجهة الأخرى داني سيبايوس للقاء فريقه السابق في مدينة إشبيلية.
ويلتقي أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو في العاصمة الإسبانية، ويحتل أتلتيكو المركز الثاني بفارق نقطة فقط خلف برشلونة وريال مدريد، ويخوض «الكولتشونيروس» موسماً رائعاً، وينتظر بصبر أي تعثر محتمل من جانب أي من المتصدرين أو كليهما للانقضاض على الصدارة، وخسر مباراة واحدة فقط في آخر 14 لقاء أمام بلباو في الدوري، إلا أن الأمر لن يكون سهلاً أمام الفريق الباسكي المتحفز، بعد الانتصار 7-1 على ريال بلد الوليد في الجولة الماضية، كما أنه لم يعرف الخسارة في آخر 17 مباراة على التوالي في «الليجا» منذ أكتوبر الماضي.
فيما يلتقي برشلونة مع ريال سوسيداد، ويتسلح «البلوجرانا» بخط الهجوم القوي، بمعدل 2.68 هدف للمباراة الواحدة، فيما يملك منافسه الباسكي ثالث أقوى دفاع في المسابقة، باستقباله 23 هدفاً فقط في 25 مباراة.
المواجهات المباشرة ليست في مصلحة ريال سوسيداد، خاصة في مدينة برشلونة، حيث فاز الفريق الكتالوني بـ 28 من آخر 29 مباراة له في جميع المسابقات.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
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