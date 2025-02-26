7 دول تنافس الإمارات على تنظيم كأس آسيا 2031



معتز الشامي (أبوظبي)



ارتفع عدد الدول الراغبة في استضافة كأس آسيا 2031، إلى 8 دول تمثل 6 ملفات حتى الآن، مع توقعات بتقديم دولة أخرى لملف التنظيم خلال الساعات المقبلة، قبل غلق باب إبداء الرغبة مساء الجمعة.

وأعلنت أستراليا تقديمها لطلب رسمي لاستضافة كأس آسيا 2031، بعدما كانت الإمارات أعلنت رسمياً تقديم طلب تنظيم البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، بينما كانت أستراليا استضافت البطولة عام 2015، وهي النسخة التي سبقت النسخة التي أقيمت في الإمارات عام 2019.

فيما أبدى اتحاد كوريا الجنوبية رغبة استضافة البطولة، وينتظر أن يتقدم بطلب رسمي خلال الساعات المقبلة، بينما تقدمت رسمياً 3 دول بـ «ملف مشترك»، وهي أوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان، فيما أعلنت الكويت الترشح رسمياً بالإضافة إلى إندونيسيا، ما يرفع العدد إلى 8 دول، بواقع 5 طلبات تنظيم منفردة، وهي، الإمارات، الكويت، إندونيسيا، أستراليا، كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى «ملف مشترك» يضم أوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان.

وعلى الجانب الآخر، لم تستضف أوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان كأس آسيا على الإطلاق في تاريخها، بينما قال رستم إمام، رئيس اتحاد آسيا الوسطى، تعليقاً على الملف المشترك للدول الثلاث: «كأس آسيا أكثر من مجرد بطولة كرة قدم، ولكنها احتفال بالوحدة والتقدم والتميز الرياضي بالقارة، كما تتمتع منطقة آسيا الوسطى بثقافة كرة قدم متجذرة وقاعدة جماهيرية متحمسة، ونحن على ثقة بأن الدول الثلاث قادرة على استضافة بطولة استثنائية».