«كلاسيكو الإمارات».. العين يتفوق تاريخياً أمام الوحدة



معتز الشامي (أبوظبي)



تتجه الأنظار إلى المواجهة المثيرة في «كلاسيكو الإمارات» بين الوحدة والعين، على استاد آل نهيان الخميس، ضمن «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث تحمل هذه «القمة» تحديداً بين الفريقين، ندية كبيرة وتاريخاً حافلاً بالمواجهات القوية والأرقام والحكايات.

وتحمل المباراة المرتقبة الرقم 32 في تاريخ دوري المحترفين، ورغم تفوق العين في المواجهات المباشرة خلال المواجهات الـ31 السابقة، فإن الوحدة يسعى إلى كسر هيمنة «الزعيم»، وانتزاع فوز يعزّز موقعه في المنافسة، ونجح العين في فرض تفوقه بـ16 انتصاراً، مقابل 9 انتصارات للوحدة، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل.

كما يُعد العين أكثر الفرق التي ألحقت الهزيمة بالوحدة في الدوري، حيث تعرّض «أصحاب السعادة» لـ16 خسارة أمامه، كما أن العين هو أكثر الفرق التي فازت على الوحدة في ملعبه «آل نهيان» بـ6 انتصارات.

ويملك العين سجلاً دفاعياً قوياً أمام الوحدة في السنوات الأخيرة، حيث حقق آخر 6 انتصارات متتالية في الدوري، من دون أن تهتز شباكه، بمجموع نتائج 12-0، خلال تلك المباريات، ما يعكس القوة الدفاعية الكبيرة للفريق في مواجهاته مع الوحدة.

بينما يدخل الوحدة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد انتزاع انتصارين متتاليين في الدوري، ويأمل في مواصلة السلسلة بالفوز الثالث على التوالي، وهو الأمر الذي لم ينجح فيه منذ فبراير ومارس 2024.

وعلى الجانب الآخر، يعاني العين خارج أرضه هذا الموسم، حيث فشل في الفوز في آخر 3 مباريات خارج ملعبه «تعادل 1 – خسر 2»، ويواجه خطر عدم الانتصار في 4 مباريات متتالية خارج ملعبه للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019.