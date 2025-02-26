مباراة «الثمانية» ليست «الأكثر جنوناً» بين برشلونة وأتلتيكو مدريد!



عمرو عبيد (القاهرة)



مواجهة متقلبة «مجنونة» جمعت برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ورغم تغيّر النتيجة أكثر من مرة لمصلحة أحد الفريقين، حتى انتهت بالتعادل 4-4، إلا أن الأهداف الثمانية والأحداث المثيرة لم تكن «الأغزر أهدافاً» أو «الأكثر جنوناً» في تاريخ مباريات الفريقين، حيث سبقها مباراتان قديمتان، انتهت كلتاهما باهتزاز شباك الفريقين 10 مرات، وكان ذلك في «خمسينيات» القرن الماضي.

الغريب أن مباراتي الـ«10» كانتا في الدوري الإسباني، حيث خسر «البارسا» أولاً في الجولة الثانية من موسم 1950-1951 بنتيجة 4-6 أمام «الروخي بلانكوس»، ورغم تقدّم «البلوجرانا» أولاً بهدف، إلا أن الرد كان «صاعقاً» من أتلتيكو، الذي سجّل خمسة أهداف دُفعة واحدة، صحيح أن النتيجة اقتربت لاحقاً إلى 5-3، إلا أن «الأتليتي» سجّل الهدف السادس قبل إحراز برشلونة هدفه الرابع.

وهو ما لم يحدث في المواجهة الثانية التي جمعتهما في الجولة الثالثة بنُسخة 1956-1957، إذ كان «البارسا» صاحب الكلمة العليا دائماً، في مباراة انتهت بفوزه بنتيجة 7-3، والمثير أن ذلك الموسم في منتصف «الخمسينيات»، كان شاهداً على مباراة أخرى «مجنونة» جمعتهما في دور الـ16 بالكأس المحلية، ووقتها فاز برشلونة على أتلتيكو 8-1، وكان نصيب الباراجواياني أولوجيو مارتينيز منها 7 أهداف «تاريخية» وقتها، والطريف أن مارتينيز انتقل بعد سنوات إلى قلعة «الروخي بلانكوس»، لكنه لم يظهر سوى مرتين، ولم يُحرز أي هدف مع فريق العاصمة.

«الأهداف التسعة» كانت حاضرة في 4 مباريات أخرى، منها 2 في «الليجا» ومثلهما في الكأس، وبدأها أتلتيكو في موسمي 1941-1942 و1943-1944، وفي كل مرة فاز «الأتليتي» بنتيجة 5-4، بعد تقلبات غريبة في كل مباراة، حيث تقدم برشلونة في المرة الأولى بهدف ورد أتلتيكو بـ3، ثم تعادلا 3-3 قبل أن يتفوق «الأتليتي» في النهاية، بينما ظل الفريقان يتعادلان في المرة الثانية حتى نتيجة 3-3، ثم صنع أتلتيكو الفارق.

وفي مباراتي الكأس، تفوق برشلونة بنفس النتيجة 5-4 في ربع نهائي بطولة 1996-1997، بعدما تقدّم أتلتيكو 3-0، لكن «العملاق الكتالوني» نجح في تقليص النتيجة حتى بلغت 2-4 لمصلحة منافسه، قبل أن يحرز «ثلاثية متتالية» في 16 دقيقة ويفوز بتلك المواجهة «المجنونة»، وقبلها كان على موعد مع فوز كبير آخر، انتهى بنتيجة 8-1، في نصف نهائي الكأس بموسم 1952-1953، وفي المرتين تُوّج برشلونة باللقب في النهاية.

«ثُمانيات» أخرى عرفتها مواجهات الفريقين، كلتاهما في الدوري الإسباني، بينهما تعادل 4-4 أيضاً في الجولة الخامسة من موسم 1940-1941، وخلالها تبادلا التقدم حتى بلغت النتيجة تفوق أتلتيكو 4-1، ليرد برشلونة بـ3 أهداف متتالية في 6 دقائق فقط قرب نهاية المباراة، بينما فاز «البارسا» 5-3 على منافسه في الجولة ال28 من موسم 1993-1994، وكانت مباراة «متقلبة» بصورة غير عادية، حيث تقدم برشلونة 1-0 ليرد أتلتيكو ب2-1، ثم تعادلا 2-2 وعاد «الروخي بلانكوس» إلى نتيجة 3-2، لكن ثُلاثية أخرى متتالية في 16 دقيقة منحت «البارسا» الفوز.

وفي تلك المباراة، توهج الثنائي «الأسطوري»، روماريو وستويشكوف، بصورة «خارقة»، حيث سجّل البرازيلي «هاتريك» مقابل «ثُنائية» للبلغاري، ولم يكن الأمر غريباً على «بارسا التسعينيات»، خاصة من جانب روماريو، الذي قاد الفريق للفوز 4-3 في الجولة السادسة من موسم 1994-1995، بمساعدة «الفيلسوف» بيب جوارديولا، ورغم «هاتريك» البرازيلي في الجولة التاسعة من موسم 1993-1994، الذي تقدم به «البارسا» 3-0 وقتها، إلا أن أتلتيكو رد بـ«رُباعية»، لتنتهي المواجهة ب«سُباعية» مثيرة أيضاً.