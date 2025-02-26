السومة وحمدالله.. «السباق المشتعل» على «الهداف التاريخي» في السعودية

علي معالي (أبوظبي)



يشتعل السباق بين عمر السومة، وعبدالرزاق حمدالله، على لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي لكرة القدم، بعيداً عن صراع لقب البطولة بين الاتحاد والهلال تحديداً.

وفي الوقت الراهن، يتصدر السومة القائمة برصيد 148 هدفاً، مقابل 142 هدفاً لحمدالله، بدأ السومة مشواره موسم 2014-2015، مع الأهلي قادماً من الدوري الكويتي، فيما انطلق حمدالله بالدوري 2018-2019 مع النصر، قادماً من الدوري القطري.

شاءت الظروف أن يبتعد السومة عن الملاعب السعودية لفترة بالانتقال إلى الأهلي القطري، ولكنه عاد من بوابة العروبة مجدداً مع «الجولة 18»، لينافس حمدالله الذي كان في طريقه للانفراد بـ «الهداف التاريخي».

وجاءت أهداف السومة مع فريقين هما الأهلي والعروبة، وبالطبع الغالبية مع الأهلي الذي لعب له من 2014 إلى 2022، قبل أن ينتقل إلى الدوري القطري لموسمين ونصف موسم، ليعود مجدداً إلى السعودية من بوابة العروبة، وسجل معه حتى الآن 4 أهداف في 6 مباريات، وبقية أهدافه الـ144 كانت بقميص الأهلي.

أما أهداف حمدالله على مدار تاريخه بالملاعب السعودية فهي «34 هدفاً» في موسمه الأول مع النصر 2018-2019، و«29 هدفاً» موسم 2019-2020، و11 هدفاً موسم 2020-2021، و«3 أهداف» موسم 2021-2022، وجميعها مع النصر، وانتقل بعدها إلى الاتحاد، وسجل «12 هدفاً» في الموسم الأول، و21 هدفاً في الموسم التالي، و19 هدفاً موسم 2023-2024، وفي الموسم الحالي مع الشباب سجل 13 هدفاً، ليصبح الإجمالي 142 هدفاً.