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الرياضة

صلاح يثير قلق جماهير ليفربول بـ «رسالة الوداع»!

صلاح يثير قلق جماهير ليفربول بـ «رسالة الوداع»!
26 فبراير 2025 19:09

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يعتقد مشجعو ليفربول أن محمد صلاح ألمح إلى أنه سيغادر «أنفيلد» في نهاية الموسم، بعد أن بدا، وكأنه قدم رسالة وداع في مقابلة جديدة.
وسجل صلاح 30 هدفاً، وصنع 21 هدفاً هذا الموسم، وينتهي عقد نجم المنتخب المصري مع ليفربول في الصيف المقبل، من دون التوصل إلى اتفاق مع «الريدز» حتى الآن.
وكانت رغبة ليفربول واضحة في تمديد العقد، لكن لم يتوصل إلى اتفاق مع نجم الفريق في الوقت الذي صرح فيه صلاح مرات عدة عن رغبته في تمديد العقد.
وتحدث النجم المصري في حواره مع قناة «TNT Sports» عن الطريقة التي يود أن يتذكره بها مشجعو «الريدز».
وقال: «أريد أن يتذكر المشجعون أنني قدمت كل ما لدي من أجلهم، وقدمت كل ما لدي من أجل المدينة، وكنت هنا ولم أكن كسولاً، بل كنت أستمتع بكرة القدم، وقدمت كل ما لدي».
وأضاف «أعتقد أن هذا هو ما تدور حوله المدينة، وهم يمنحونك الحب، ويكون لديك اتصال معهم، لأنك تعطي كل ما لديك، أريد فقط أن يتذكروا أنني كنت هنا لمدة ثماني سنوات وبذلت قصارى جهدي».
ولم تمنح هذه التصريحات الراحة لجماهير ليفربول، حيث يعتقد الكثيرون أنها كانت بمثابة كلمات وداع.
ورفض صلاح تقديم أي تحديث ملموس بشأن مستقبله، ومحادثات عقده خلال اللقاء، وقال «لا أخبار جديدة، أفكر فقط في الدوري الإنجليزي، ونرى ما يحدث في نهاية الموسم».
ويعد صلاح «32 عاماً» أحد أفضل لاعبي ليفربول على مر العصور، حيث سجل 241 هدفاً في 387 مباراة مع النادي منذ انضمامه من روما عام 2017 مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني.
وفاز «الملك المصري» بثمانية ألقاب في «أنفيلد»، بما في ذلك الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

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محمد صلاح
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