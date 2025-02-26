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الرياضة

9 ألعاب و3 فعاليات في الدورة الرمضانية لحكومة عجمان

9 ألعاب و3 فعاليات في الدورة الرمضانية لحكومة عجمان
26 فبراير 2025 20:16


عجمان (وام)
برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تنظم دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الخامسة التي تضم 12 برنامجاً متنوعاً من البطولات التنافسية والترفيهية لفئات المجتمع كافة خلال شهر رمضان المبارك.
وقال أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، في مؤتمر صحفي، إن نسختها الخامسة تشهد تنوعاً في الفعاليات والبرامج، بما يتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة، إذ تتضمن 12 فعالية رياضية بواقع 9 بطولات تنافسية، و3 فعاليات مجتمعية وإنسانية.
وأضاف أن الدورة تشمل في هذه النسخة بطولات كرة القدم، والكرة الطائرة الشاطئية، والبادل تنس، وبطولة الرماية، وسباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري للرجال، وبطولة الألعاب الشعبية، وبطولة الكروس فيت، وألعاب التحدي، إلى جانب 3 فعاليات تتمثل في القرية الرمضانية، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات، ويوم زايد للعمل الإنساني.
من جانبه، أوضح محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن رؤية إمارة عجمان 2030 تحرص على الاهتمام بالفعاليات الثقافية الرياضية المجتمعية، وإشراك كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وأصحاب الهمم في مثل هذه الفعاليات، واستغلال الشهر الفضيل في تنظيم الفعاليات الرياضية التي تستهدف آلاف المشاركين في الرياضات الجماعية والفردية، وأيضاً النسائية.

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