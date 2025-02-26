العطية يتصدر «رالي أبوظبي الصحراوي» بفارق 41 ثانية



أبوظبي (الاتحاد)



يستعد رالي أبوظبي الصحراوي 2025، الذي يُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ومجلس أبوظبي الرياضي، لخوض المرحلة النهائية المثيرة يوم الجمعة، من مزيرعة وصولاً إلى أبوظبي، وتتميز المرحلة بالسرعة مع بعض الكثبان الرملية الصعبة، لتغطي إجمالي مسافة 364 كلم، منها 167 كلم من المسارات الخاصة.

وفي مرحلة الفطيم تويوتا قبل الأخيرة من «النسخة 34»، التي انطلقت من القوع إلى مزيرعة، تحديداً عند حصن الظفرة، البوابة الرئيسة إلى منطقة الظفرة في أبوظبي، والمَعلم الثقافي المهم الذي يضمُّ متحفاً وموقعاً لاستضافة الفعاليات المجتمعية الثقافية والتقليدية، احتل القطري ناصر العطية من فريق «داشيا ساندرايدرز» المركز الثالث في المرحلة، إلا أنه لا يزال في صدارة الترتيب العام في فئة ألتيميت بفارق 41 ثانية عن أقرب منافسيه البرازيلي لوكا مورايس «تويوتا جازو ريسينج»، مما يُبشِّر بمنافسة قوية في المرحلة الأخيرة من الرالي، فيما فاز بالمرحلة إريك جوتشال من «أوفر درايف ريسنج»، الذي سجل أول انتصار له بعد 5 أيام فقط من انطلاق مسيرته في هذه الفئة.

ورغم محافظة العطية على الصدارة، إلا أن زميله في الفريق، سيباستيان لوب، لم يكن محظوظاً في يوم ميلاده الـ51، رغم أن لوب بدأ المرحلة في المركز الثالث، وكان يسعى للتقدم إلى القمة، وسجل أسرع توقيت عند الكيلومتر 41، لكنه توقف فجأة عند قاعدة سلسلة من الكثبان الرملية، مما اضطره لاستدعاء فريق الدعم، ورغم خروجه من المنافسة على اللقب، إلا أنه يُسمح له بإكمال المرحلة النهائية يوم الجمعة.

وفي فئة شالنجر، نجح فريق «بي بي آر موتورسبورت» في الحفاظ على الصدارة، حيث فاز ياسر سعيدان بالمرحلة متقدماً على زميليه بول نافارو ودانية عقيل، التي لا تزال تحتفظ بالصدارة العامة بفارق 4 دقائق عن نافارو.

وفي فئة أس أس في، حقق جيريمياس جونزاليس فريولي الفوز، متقدماً على السائق الإماراتي منصور بالهلي، الذي تعافى من عطل في التيربو خلال المرحلة الثالثة ليحتل المركز الثاني.

وفي فئة الدراجات النارية جي بي، يبدو أن دانيال ساندرز، متسابق فريق «ريد بُل كيه تي إم فاكتوري»، في طريقه لحصد لقبه الأول في رالي أبوظبي الصحراوي، بعد أن وسّع الفارق في الترتيب العام إلى 7 دقائق و23 ثانية عن متسابق مونستر إنرجي هوندا، ريكي برابيك، فيما يحتل زميله لوسيانو بينافيديس المركز الثالث.

وحقق ساندرز فوزه بمرحلة أمس بفارق يزيد عن ثلاث دقائق أمام منافسه أدريان فان بيفيرين من مونستر إنرجي هوندا، ليحقق بذلك انتصاره المتواصل الخامس في جولة واحدة من جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة، أما المركز الثالث في هذه المرحلة فكان من نصيب خوسيه إجناسيو كورنيخو من فريق «هيرو موتورسبورتس».

وفي فئة رالي 2، حقق الجنوب أفريقي مايكل دوكيرتي من فريق «أس آر جي موتورسبورت» والمقيم في دبي، فوزه الخامس في المرحلة الخامسة من رالي أبوظبي الصحراوي، ليصبح أول متسابق في فئته يكمل اكتساحاً نظيفاً لجميع المراحل في جولة من جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة، متقدماً على كونراد دابروفسكي من فريق «دوست رالي»، ومارتن فينتورا من فريق «أولد فريندز رالي».

وتُقام المرحلة الختامية، مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي، من مزيرعة إلى أبوظبي، وتتميز هذه المرحلة بأنها سريعة نسبياً مع بعض الكثبان الرملية الصعبة، وتغطي إجمالي مسافة 364 كلم، منها 167 كلم من المسارات الخاصة، وتمنح هذه الكثبان السباق طابعه الصحراوي الحقيقي، ولكن تم ضبط مستوى الصعوبة بطريقة تضمن قدرة جميع المتسابقين على الوصول إلى منصة التتويج في أبوظبي.

يحظى رالي أبوظبي الصحراوي برعاية من شريك قطاع الطاقة «أدنوك للتوزيع»، دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، شريك التكنولوجيا «أي آند»، الشريك الرسمي للخدمات اللوجستية «DHL»، الشريك في قطاع السيارات «الفطيم تويوتا»، وبدعم من وزارة الدفاع، شرطة أبوظبي، الدفاع المدني، شركة أبوظبي للتوزيع، بلدية منطقة الظفرة، تدوير، والشريك الإعلامي قناة أبوظبي الرياضية.