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الرياضة

سيف بن فطيس يشارك في «مونديال الأرجنتين» للرماية

سيف بن فطيس يشارك في «مونديال الأرجنتين» للرماية
26 فبراير 2025 22:00

أبوظبي (وام)

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يشارك الرامي العالمي سيف بن فطيس المنصوري، لاعب منتخب الرماية، في نهائيات كأس العالم المقررة في الأرجنتين مطلع أبريل المقبل.
ويستعد ابن فطيس، للبطولة العالمية ببرنامج مكثف على ميادين العين ودبي، بطموحات كبيرة في المنافسة على المراكز الأولى في المشاركة الدولية الثانية له في 2025، بعد تتويجه في يناير الماضي، بلقب البطولة الدولية لرماية الأطباق الطائرة للرجال «الاسكيت» بإسبانيا.
وقال سيف بن فطيس، إنه يخوض التحدي القادم في بطولة العالم في ظروف مختلفة بسبب الاستعدادات خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع شهر رمضان، وفق برنامج متدرج، يتماشى مع الخطة المقررة للوصول إلى أفضل مستوى من الجاهزية البدنية والذهنية، قبل سفره إلى الأرجنتين في الأسبوع الأخير من مارس.
وأشار إلى أنه حصد 15 ميدالية خلال مسيرته الدولية في بطولات الرماية، ويتطلع إلى الأفضل، لاسيما أن اللعبة تحظى بالدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة، وفي بيئة محفزة ومشجعة على النجاح والتميز.
وتوقع أن تسهم المبادرات التطويرية للعبة في اكتشاف المواهب، وإعداد أجيال من اللاعبين واللاعبات يمتلكون القدرات التنافسية التي تؤهلهم للمشاركة باسم الدولة في البطولات الدولية.

الإمارات
الرماية
سيف بن فطيس
الأرجنتين
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