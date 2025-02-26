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الرياضة

كأس المدربين يسدل الستار على موسم القدرة

كأس المدربين يسدل الستار على موسم القدرة
26 فبراير 2025 21:48

محمد حسن (دبي)

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تسدل مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في السابعة صباح اليوم، الستار عن موسم سباقات القدرة 2024 -2025 بسباق كأس المدربين لمسافة 120 كيلومتراً، بمشاركة عدد كبير من أبرز الفرسان والفارسات من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة،
وينظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وتم تقسيمه إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها بالألوان الصفراء 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثانية التي تم ترسيمها بالألوان الحمراء، وتبلغ مسافتها 35 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء وتبلغ مسافتها 25 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 20 كيلومتراً وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.
ويحمل الفارس سعيد أحمد الشامسي، لقب النسخة الماضية من السباق، بعد أن انتزع الفوز على صهوة الفرس إس دبليو جالما لإسطبلات العاصفة قاطعاً المسافة، بزمن قدره 4:33:41 ساعة متفوقاً بفارق ثانيتين عن الوصيف عبدالله محمد الحمادي على صهوة إتش سي بوترو رافيك لإسطبلات الريف (العجبان) الذي سجل 4:33:43 ساعة، فيما حلّ ثالثاً بفارق أجزاء من الثانية الفارس هزاع محمد المعمري على صهوة براكة دي لوزيلي لإسطبلات الأريام.

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