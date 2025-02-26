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الرياضة

«القوس والسهم» يعتمد تنظيم البطولة الدولية المفتوحة في أبريل

«القوس والسهم» يعتمد تنظيم البطولة الدولية المفتوحة في أبريل
26 فبراير 2025 22:10

الشارقة (وام)

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أعلن اتحاد القوس والسهم اعتماد تنظيم البطولة الدولية المفتوحة في نسختها الثالثة، والمرحلة النهائية من دوري الإمارات من 12 إلى 20 أبريل المقبل.
وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس الاتحاد، أن البرامج التطويرية لتأهيل أبطال المستقبل، ومشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية، تمثلان أولوية قصوى، واستراتيجية مهمة للأعوام المقبلة، بالإضافة إلى تنظيم واستضافة المنافسات المحلية والبطولات الدولية.
وأوضح حرص الاتحاد على متابعة مؤشرات التطور، والتعاون مع الأندية، والمؤسسات والمجالس الرياضية في الدولة، للارتقاء بالقدرات التنافسية للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية.
وأشار الكعبي إلى النجاح الكبير الذي حققه مهرجان الإمارات الثاني لبراعم القوس والسهم لفئة القوس المحدب، بمشاركة 42 طفلاً وطفلة من الفئة العمرية تحت 10 سنوات، و12 سنة، في نادي المدام الثقافي الرياضي ضمن الأهداف الاستراتيجية لنشر هذه الرياضة وتشجيع ممارستها بين مختلف فئات المجتمع.
من جانب آخر، أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد فوز نادي المدام بالمركز الأول في فئة الرجال، ضمن المرحلة الخامسة من دوري الإمارات، برصيد 10 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات، و3 فضيات و3 برونزيات.
وتُوج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز الأول في فئة السيدات برصيد 14 ميدالية، منها 6 ذهبيات، و5 فضيات، و3 برونزيات.
 

الإمارات
اتحاد القوس والسهم
نادي الشارقة الرياضي للمرأة
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