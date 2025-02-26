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الرياضة

خورفكان يتفوق على الوصل

خورفكان يتفوق على الوصل
26 فبراير 2025 22:32

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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حقق خورفكان انتصاراً ثميناً على الوصل 2-1، على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليصل خورفكان إلى «النقطة 24» في المركز الثامن، فيما يظل الوصل في الترتيب السادس وله «27 نقطة».
تقدم خورفكان بهدف أحرزه البرازيلي راميريز، بعد تمريرة من البرتغالي أيلتون، أودعها الشباك في الدقيقة 33، وأدرك المغربي سفيان بوفتيني التعادل للوصل في الدقيقة 55، ومنح الكوري كيونج وون كوون «النقاط الكاملة» لخورفكان، بهدف رائع، إثر ضربة رأس، سكن شباك «الإمبراطور»، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
الوصل
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