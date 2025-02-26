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الرياضة

«الجولة 19» لدوري الأولى تنطلق اليوم

أرشيفية
27 فبراير 2025 02:14

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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تنطلق اليوم مباريات «الجولة 19» لدوري الأولى، بإقامة ثلاث مباريات تجمع مجد والإمارات، حتا ويونايتد، الجزيرة الحمراء والفجيرة، وتستكمل الجولة غداً بمباراتي الذيد والظفرة، والحمرية وجلف يونايتد.
ويتصدر الظفرة ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، ويليه دبا «الوصيف»، وله 34 نقطة، مقابل 33 نقطة للفجيرة «الثالث»، و30 نقطة للعربي الرابع، فيما يحتل يونايتد المركز الخامس، وله 27 نقطة، وحتا في السادس برصيد 25 نقطة، مقابل 24 نقطة للإمارات السابع، وتجمع بقية المراكز على التوالي الذيد ومصفوت والجزيرة الحمراء وجلف يونايتد والحمرية ومجد وجلف أف سي.

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