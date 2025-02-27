يوفنتوس.. «الوداع الصادم»!

تورينو (رويترز)



تغلب إمبولي 4-2 على يوفنتوس بركلات الترجيح، ليتقدم للمرة الأولى إلى الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد أداء قوي ساعده في فرض التعادل 1-1 على حامل اللقب في الوقت الأصلي.

وأهدر دوسان فلاهوفيتش أول ركلة ترجيح ليوفنتوس، بعدما سدد فوق العارضة، قبل أن يتصدى ديفيز فاسكيز حارس إمبولي لمحاولة كينان يلديز، ثم حسم مدافع إمبولي لوكا ماريانيوتشي الفوز للفريق الزائر.

وتقدم يوسف مالح لإمبولي بهدف مفاجئ بعد 24 دقيقة من بداية المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يدرك كيفرين تورام التعادل لصاحب الأرض «المتعثر»، بعد مرور ساعة من اللعب بتسديدة مذهلة من زاوية ضيقة.

وسيلعب إمبولي، الذي تأهل إلى دور الثمانية من كأس إيطاليا للمرة الأولى منذ موسم 2007-2008، أمام بولونيا في مباراتي ذهاب وإياب بالدور قبل النهائي في أبريل المقبل.

بينما يلعب إنتر ميلان مع منافسه المحلي ميلان من أجل الحصول على المقعد الآخر في النهائي.

وكاد المهاجم نيكولاس جونزاليس أن يمنح يوفنتوس بداية مثالية، لكنه أخفق في الاستفادة من تمريرة رائعة بضربة رأس من راندال كولو مواني بعد دقيقتين من بداية المباراة، بعدما سدد الكرة من على حافة منطقة الجزاء أعلى العارضة.

ولم يظهر يوفنتوس الفائز باللقب 15 مرة، وهو رقم قياسي، الكثير من القوة في مواجهة دفاع إمبولي المحكم، ولم يهدد مرماه في بقية الشوط الأول وتقدم الفريق الزائر عبر مالح.

وتلقى لاعب الوسط المغربي تمريرة منخفضة متقنة، قبل أن يجد مساحة ليسدد كرة قوية في الزاوية اليسرى.

وظل إمبولي منضبطاً في الدفاع، وحصل إسماعيل كوناتي على فرصة ممتازة لمضاعفة التقدم في هجمة مرتدة قبل الاستراحة مباشرة، لكن حارس يوفنتوس ماتيا بيرين نجح في إبعاد تسديدته المنخفضة، ثم سدد كوناتي (18 عاماً) في القائم في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ودخل فريق المدرب تياجو موتا إلى الاستراحة وسط صيحات استهجان من الجماهير، بعدما استحوذ الفريق على الكرة بنسبة 70 بالمئة، من دون أي يسدد أي كرة على المرمى.

وكان فلاهوفيتش وراء أول محاولات يوفنتوس على المرمى في الدقيقة 52 من ركلة حرة، لكن فاسكيز تصدى لها ببراعة ليحرم صاحب الأرض من التعادل.

وأهدر جونيور سامبيا لاعب إمبولي فرصة ذهبية لإضافة الهدف الثاني عندما أنهى مجهوده الفردي بتسديدة قوية اصطدمت ببيرين.

وأحرز لاعب الوسط الفرنسي تورام هدف التعادل بعد ذلك بقليل، عندما راوغ دفاع إمبولي ووضع الكرة في الشباك بسهولة.

وكثف الفريقان من محاولاتهما في نهاية مثيرة، إذ أهدر فلاهوفيتش المزيد من الفريق، بينما سدد كريستيان كوامي لاعب إمبولي بجوار القائم بقليل، وسدد سامبيا فوق العارضة في الوقت بدل الضائع لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

وأطاح إمبولي المتعثر في الدوري الإيطالي بفريق فيورنتينا بركلات الترجيح في دور 16، بعد فوزه 2-1 على تورينو في الدور الثاني.

ولم يحقق إمبولي أي فوز في آخر 11 مباراة بالدوري، كما تعرض لهزيمة ثقيلة 5-صفر أمام ضيفه أتلانتا يوم الأحد الماضي، ليتراجع إلى منطقة الهبوط.