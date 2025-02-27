سان جيرمان يضرب صاحب «المسيرة الخيالية» بـ «سباعية»!

رين (رويترز)



سجل جونسالو راموس لاعب باريس سان جيرمان «ثلاثية»، ليقود بطل فرنسا إلى فوز ساحق 7-صفر على استاد بريوشان المنتمي للدرجة الرابعة، في دور الثمانية لكأس فرنسا لكرة القدم.

وبعد انتصارين مفاجئين على نيس ولوهافر المنافسين بدوري الدرجة الأولى، انتهت مسيرة صاحب الأرض الخيالية في البطولة أمام سان جيرمان الساعي للفوز بالكأس للمرة 16.

وقال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان «إنها أمسية مثالية، لأننا حققنا هدفنا بالتأهل إلى قبل النهائي، ومنحت اللاعبين الآخرين فرصة لإظهار قدراتهم، أود تهنئة ستاد بريوشان على مسيرته الرائعة ومستواه».

افتتح جواو نيفيز التسجيل في الدقيقة 16،عندما انقض على كرة ارتدت من العارضة، ليسجل باتجاه القائم البعيد، وضاعف راموس النتيجة في الدقيقة 36، بتسديدة قريبة المدى، من تمريرة عرضية من سيني مايولو.

وسجل راموس هدفه الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني، قبل أن يمرر الكرة إلى ديزيري دوي ليجعل النتيجة 4-صفر.

وصنع دوي الهدف الشخصي الثالث للمهاجم البرتغالي الذي أحرز أول ثلاثية له مع سان جيرمان، كما صنع دوي «19 عاماً» الهدف السادس للفريق الزائر الذي سجله زميله مايولو.

وأحرز «البديل» عثمان ديمبلي الهدف السابع بتسديدة قوية، قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، محرزاً هدفه الأول في الكأس، و25 في كل المسابقات هذا الموسم.

ويواجه سان جيرمان، الذي لم يخسر منذ نوفمبر الماضي، فريق ليل في الدوري الفرنسي قبل أن يستضيف ليفربول في مباراة الذهاب بدور 16 لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف لويس إنريكي «سجلنا 17 هدفاً في آخر ثلاث مباريات، وهذا ليس سيئاً على الإطلاق، سنواصل التحسن، ونصبح أقوى حتى نتمكن من المضي قدماً حتى النهاية، لدينا مجال للتحسن في كل مباراة، لدينا بعض اللاعبين الشبان، وهذا بدأ يؤتي ثماره، أنا سعيد بالطريقة التي نلعب بها».

وحقق فريق دونكريك المنتمي للدرجة الثانية، والذي أطاح بفريق ليل بركلات الترجيح في الدور السابق، مفاجأة كبيرة ثانية بفوزه 3-2 على بريست ليصل إلى الدور قبل النهائي.