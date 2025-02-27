ريال مدريد يخرج بـ«الصيد الثمين» من «أنويتا»



مدريد (أ ف ب)



وضع ريال مدريد قدماً في المباراة النهائية لكأس إسبانيا في كرة القدم، بفوزه الثمين على مضيفه ريال سوسيداد 1-0 على ملعب «أنويتا» في سان سيباستيان في ذهاب نصف النهائي.

وسجل المهاجم البرازيلي الواعد إندريك «18 عاماً» هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19.

ويلتقي الفريقان إياباً في الأول من أبريل المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان برشلونة سقط في فخ التعادل أمام ضيفه أتلتيكو مدريد 4-4 في مباراة ذهاب نصف النهائي الاول، ويلتقي الفريقان إياباً في الثاني من أبريل على ملعب «ميتروبوليتانو» في العاصمة، بعد المواجهة بينهما في الدوري في المرحلة الثامنة والعشرين في 16 مارس.

وحقق النادي الملكي الأهم في مباراة خاضها في غياب العديد من ركائزه الأساسية، أبرزها هدافه الدولي الفرنسي كيليان مبابي بسبب عملية جراحية لإزالة ضرس العقل، ولاعب وسطه الدولي الأوروجوياني فيديركو فالفيردي، حيث قرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إراحته على غرار الحارس البلجيكي العملاق ثيبو كورتوا، بالنظر إلى المباريات المهمة التي تنتظر النادي الملكي، خصوصاً «ديربي العاصمة» في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سيقام ذهاباً الثلاثاء المقبل.

وأبقى أنشيلوتي على المهاجم البرازيلي الآخر رودريجو على دكة البدلاء، إلى جانب القائد المخضرم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، فيما عاد لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام إلى التشكيلة، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة في «الليجا» ضد جيرونا بسبب الإيقاف لمباراتين، حيث سيغيب عن المباراة المقبلة أيضاً في الدوري ضد ريال بيتيس في المرحلة السادسة والعشرين.

وكان ريال سوسيداد البادئ بالتهديد بتسديدة قوية لجناح ريال مدريد السابق الدولي الياباني تاكيفوسا كوبو تصدى لها حارس المرمى الدولي الأوكراني أندري لونين (4).

وردّ بيلينجهام برأسية من مسافة قريبة، إثر ركلة ركنية مرت بجوار القائم الأيمن (9).

ونجح إندريك في افتتاح التسجيل للنادي الملكي، عندما تلقى كرة خلف الدفاع من بيلينجهام هيأها لنفسه، من دون رقابة وتوغل داخل المنطقة، قبل أن يتابعها بخارج قدمه اليمنى على يسار الحارس أليكس ريميرو (19).

وكاد برايس منديس أن يدرك التعادل بتسديدة قوية من حافة المنطقة أبعدها لونين بيديه قبل أن يشتتها المدافع فران جارسيا (22).

وأهدر القائد ميكل أويارسابال فرصة سهلة لإدراك التعادل، عندما تلقى كرة داخل المنطقة وتلاعب بالمدافع الفرنسي أوريليان تشواميني، وسددها برعونة تصدى لها لونين (27).

وكاد البرازيلي فينيسيوس جونيور أن يفعلها، إثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من بيلينجهام داخل المنطقة، سددها بيمناه لكن الحارس ريميرو أبعدها إلى ركنية (28).

وتابع لونين تألقه بإبعاده تسديدة قوية لأويارسابال من داخل المنطقة (43).

وتوقفت المباراة لمدة ثلاث دقائق في الوقت بدل الضائع بسبب هتافات عنصرية لجماهير النادي الباسكي فحذرت إدارة الملعب المشجعين عبر شاشته العملاقة، قبل أن يستأنف اللعب من دون أي تغيير في النتيجة.

واندفع ريال سوسيداد بقوة في الشوط الثاني، وكاد أويارسابال أن يدرك التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة ارتدت من لونين إلى كوبو الذي سددها قوية أبعدها الحارس الأوكراني إلى ركنية (50).

وحرمت العارضة إندريك من الهدف الثاني، عندما ردت تسديدته القوية من داخل المنطقة إلى خارج الملعب (52).

وأنقذ ريميرو مرماه من هدف ثانٍ عندما تصدى لتسديدة قوية لبيلينجهام من خارج المنطقة، إثر تمريرة بالكعب من إندريك (82)، ثم تابع تألقه بتصديه لتسديدة المدافع الألماني روديجر من مسافة قريبة بعد «دربكة» أمام المرمى عقب الركلة الركنية (83).

وأنقذ ريميرو مرماه من هدف ثانٍ في الدقيقة 87، بإبعاده بصعوبة تسديدة قوية لبيلينجهام من خارج المنطقة.

وتلقى ريال مدريد ضربة موجعة بإصابة لاعب وسطه داني سيبايوس في الوقت بدل الضائع فترك أرضية الملعب بعدما استنفد أنشيلوتي التغييرات الخمسة.