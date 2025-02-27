إيقاف رئيس نادي مرسيليا 15 مباراة!



باريس (أ ف ب)



أعلن رئيس اللجنة التأديبية في رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم سيباستيان دينو، إيقاف رئيس نادي أولمبيك مارسيليا بابلو لونجوريا 15 مباراة بسبب تشكيكه في التحكيم، عقب خسارة فريقه أمام أوكسير 0-3 السبت الماضي.

وأكد دينو، بعد جلسة الاستماع للرئيس الإسباني للنادي الجنوبي، أن المستشار الرياضي والمؤسسي لمارسيليا، الإيطالي فابريتسيو رافانيلي تم إيقافه ثلاث مباريات.

وقال: «إن التصريحات والسلوكيات المهينة للسيد لونجوريا تشكل خرقاً لميثاق الأخلاق، ما يضر بصورة كرة القدم».

وأضافت الرابطة في بيان «نتيجة لذلك، تم إيقاف لونجوريا لمدة 15 مباراة نافذة عن جميع المهام الرسمية والدخول إلى مقاعد البدلاء وغرف ملابس اللاعبين والمسؤولين والملعب وجميع الممرات المؤدية إلى هذه المناطق».

وتدخل العقوبة المفروضة على رئيس نادي مارسيليا حيّز التنفيذ فوراً، وبالتالي سيتم إيقافه الأحد ضد نانت في المرحلة الرابعة والعشرين حتى بداية الموسم المقبل، حيث يتبقى 11 مباراة على نهاية الموسم الحالي.

وأضافت اللجنة أن العقوبة المفروضة على رافانيلي لن تدخل حيّز التنفيذ قبل الثلاثاء المقبل.

وأبدى لونجوريا غضبه الشديد من التحكيم في مباراة أوكسير ومارسيليا (3-0) السبت، وتحدث على وجه الخصوص عن «الفساد» بعد المباراة، قبل أن «يعرب عن ندمه» على هذا التصريح.

كما أبدى غضبه أمام الكاميرات، ووصف الدوري بـ«البطولة السيئة»، وكرر كلمة «الفساد» مرات عدة.

وصرح ببساطة أثناء مغادرته جلسة الاستماع الأربعاء برفقة محاميه أوليفييه مارتن «أنا أنتظر القرار، لقد تمكنت من شرح موقفي»، قبل أن يستقل سيارة أجرة.

واعترف خلال مقابلة مع فرانس برس: «أريد أن أقول إنه لا يوجد فساد في كرة القدم الفرنسية»، مشيراً إلى أن شكل غضبه السبت «لم يكن مناسباً، لكن كان نتيجة العديد من القرارات التحكيمية التي رأى أنها كانت ظالمة لمرسيليا».