الخليج يُعيد الأمل إلى الهلال في السباق مع الاتحاد



الرياض (أ ف ب)



فرمل الخليج ضيفه الاتحاد، عندما أرغمه على التعادل 1-1، على ملعب محمد بن فهد، في ختام المرحلة الثانية والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، وحرمه من إعادة الفارق بينه ومطارده المباشر الهلال حامل اللقب إلى سبع نقاط.

وكان الاتحاد في طريقه إلى فوزه الخامس توالياً، عندما تقدم بهدف عبد الرحمن العبود في الدقيقة 78، لكن الخليج حصل على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع سجل منها اليوناني كونستانتينوس فورتونيس هدف التعادل (90+6).

واكتفى الاتحاد بتعادله الثاني هذا الموسم، مقابل 18 فوزاً، وخسارتين بنقطة واحدة، رفع بها رصيده إلى 56 نقطة مقابل 51 نقطة للهلال الفائز على الخلود 5-1، بينما رفع الخليج رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع.

وتألق حارس المرمى الاتحاد الصربي بيردراج رايكوفيتش في بداية المباراة بتصديه لتسديدة صالح أبو الشامات (2)، ثم تصدى لتسديدة عبدالله آل سالم، إثر تمريرة عرضية للبرتغالي فابيو مارتينس (30).

وحذا حذوه حارس الخليج البوسني إبراهيم سيهيتش بتصديه لكرة الفرنسي كريم بنزيمة، إثر تمريرة عرضية لمواطنه موسي ديابي (34)، ولتسديدة أخرى للاعب نفسه من ركلة حرة مباشرة (45+3).

وأنقذ سعد الموسي الاتحاد من هدف بإبعاده تسديدة آل سالم (60)، وراوغ ديابي أكثر من لاعب وسدد الكرة بجوار مرمى سيهيتش (73).

ونجح الاتحاد في افتتاح التسجيل، بعد تمريرة رائعة من ديابي إلى فواز الصقور الذي مررها عرضية تابعها العبود بتسديدة داخل شباك سيهيتش (78).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة حصل الخليج على ركلة جزاء انبرى لها فورتونيس بنجاح (90+6) مدركا التعادل.

وواصل الاتفاق مسلسل انتصاراته تحت قيادة مدربه سعد الشهري بفوزه على التعاون بهدف سجله الهولندي جورجينيهو فينالدوم (78).

ورفع الاتفاق رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد التعاون عند 28 نقطة في المركز التاسع، وهو الفوز الرابع للاتفاق في خمس مباريات بقيادة الشهري.

وتعادل الرياض مع ضيفه الفيحاء 0-0، فرفع الاول رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، مقابل 21 نقطة للثاني في المركز الرابع عشر.