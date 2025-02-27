الجمعة 28 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الخليج يُعيد الأمل إلى الهلال في السباق مع الاتحاد

الخليج يُعيد الأمل إلى الهلال في السباق مع الاتحاد
27 فبراير 2025 11:56

 
الرياض (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
النصر يطلب لقاء استقلال طهران على أرض محايدة بسبب رونالدو
فينيسيوس: «شارة» ريال مدريد «فخر عائلي»


فرمل الخليج ضيفه الاتحاد، عندما أرغمه على التعادل 1-1، على ملعب محمد بن فهد، في ختام المرحلة الثانية والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، وحرمه من إعادة الفارق بينه ومطارده المباشر الهلال حامل اللقب إلى سبع نقاط.
وكان الاتحاد في طريقه إلى فوزه الخامس توالياً، عندما تقدم بهدف عبد الرحمن العبود في الدقيقة 78، لكن الخليج حصل على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع سجل منها اليوناني كونستانتينوس فورتونيس هدف التعادل (90+6).
واكتفى الاتحاد بتعادله الثاني هذا الموسم، مقابل 18 فوزاً، وخسارتين بنقطة واحدة، رفع بها رصيده إلى 56 نقطة مقابل 51 نقطة للهلال الفائز على الخلود 5-1، بينما رفع الخليج رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع.
وتألق حارس المرمى الاتحاد الصربي بيردراج رايكوفيتش في بداية المباراة بتصديه لتسديدة صالح أبو الشامات (2)، ثم تصدى لتسديدة عبدالله آل سالم، إثر تمريرة عرضية للبرتغالي فابيو مارتينس (30).
وحذا حذوه حارس الخليج البوسني إبراهيم سيهيتش بتصديه لكرة الفرنسي كريم بنزيمة، إثر تمريرة عرضية لمواطنه موسي ديابي (34)، ولتسديدة أخرى للاعب نفسه من ركلة حرة مباشرة (45+3).
وأنقذ سعد الموسي الاتحاد من هدف بإبعاده تسديدة آل سالم (60)، وراوغ ديابي أكثر من لاعب وسدد الكرة بجوار مرمى سيهيتش (73).
ونجح الاتحاد في افتتاح التسجيل، بعد تمريرة رائعة من ديابي إلى فواز الصقور الذي مررها عرضية تابعها العبود بتسديدة داخل شباك سيهيتش (78).
وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة حصل الخليج على ركلة جزاء انبرى لها فورتونيس بنجاح (90+6) مدركا التعادل.
وواصل الاتفاق مسلسل انتصاراته تحت قيادة مدربه سعد الشهري بفوزه على التعاون بهدف سجله الهولندي جورجينيهو فينالدوم (78).
ورفع الاتفاق رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد التعاون عند 28 نقطة في المركز التاسع، وهو الفوز الرابع للاتفاق في خمس مباريات بقيادة الشهري.
وتعادل الرياض مع ضيفه الفيحاء 0-0، فرفع الاول رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، مقابل 21 نقطة للثاني في المركز الرابع عشر.

السعودية
الدوري السعودي
اتحاد جدة
الهلال
الخليج
كريم بنزيمة
آخر الأخبار
أول أيام شهر ‎رمضان في الإمارات
علوم الدار
غداً السبت أول أيام شهر ‎رمضان المبارك في الإمارات
اليوم 19:20
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اليوم 14:17
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك
اليوم 17:32
حميد بن راشد يتقبل تعازي سعود بن صقر والشيوخ في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي
علوم الدار
حميد بن راشد يتقبل تعازي سعود بن صقر والشيوخ في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي
اليوم 20:45
حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي ويطلع على مبادراتها وتوجهاتها الاستراتيجية
علوم الدار
حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي ويطلع على مبادراتها وتوجهاتها الاستراتيجية
اليوم 20:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©