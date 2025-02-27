تشماييف يشيد بتطور «المصارعة الإماراتية»



أبوظبي (الاتحاد)



أشاد حمزات تشماييف، نجم الفنون القتالية المختلطة، بالمستوى الفني المتميز الذي ظهر به المصارعون الإماراتيون خلال كأس اتحاد الإمارات للمصارعة، التي أُقيمت بمشاركة واسعة في أحد أهم فعاليات الموسم الحالي على «روزنامة» اتحاد اللعبة.

وأكد أن البطولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانة المصارعة الإماراتية على الساحة الدولية، بفضل الأداء القوي والمهارات العالية التي أظهرها الرياضيون في مختلف النزالات الحاسمة.

وأشار تشماييف الذي قام بزيارة البطولة، والتقاء المصارعين الواعدين من الفئات العمرية، إلى أنه لمس تطوراً واضحاً في مستوى المصارعين، مقارنة بالنسخة السابقة من البطولة، حيث أظهر المشاركون تحسناً لافتاً في الأداء البدني والتكتيكي، مما يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد المصارعة في تطوير المواهب وصقل إمكانيات الرياضيين.

وقال: «ما رأيته يؤكد أن المصارعة الإماراتية على الطريق الصحيح لحصد إنجازات كبرى، وهناك التزام واضح بالتدريب المكثّف والعمل الجاد، وهو ما انعكس على جودة النزالات ومستوى التنافسية بين المشاركين، وأتوقع أن نرى أبطالاً إماراتيين قادرين على المنافسة على أعلى المستويات العالمية خلال السنوات المقبلة».

وأضاف أن تنظيم البطولة بهذه الاحترافية والمستوى التنافسي القوي يؤكد أن الإمارات توفر بيئة رياضية مثالية لنمو وتطور المصارعة، مشيراً إلى أن مثل هذه البطولات تلعب دوراً محورياً في بناء جيل جديد من المصارعين القادرين على تمثيل الدولة في المحافل القارية والعالمية.