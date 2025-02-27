«غنتوت» يكسب «الحبتور» في «دولية البولو»



أبوظبي (الاتحاد)



يُختتم يوم الحمعة «الدور التمهيدي» لبطولة غنتوت الدولية السنوية الثانية للبولو، التي تُقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد البولو، وبمستوى «20 هانديكاب- جول».

ويشهد البرنامج مباراتين، يلتقي في الساعة الثالثة عصراً «غنتوت» مع «الإمارات»، في «لقاء متجدد»، ويدخله «غنتوت» برصيد نقطتين، بعد فوزه المثير على «الحبتور»، ويملك «الإمارات» الرصيد نفسه، عندما تفوق في الافتتاح على «أبوظبي»، وتنطلق المباراة الثانية في الساعة الخامسة مساءً بين «أبوظبي» و«الحبتور»، ويرفع الفريقان شعار التعويض للبقاء في سباق المنافسة حتى الختام 8 مارس المقبل.

وشهدت الجولة الماضية بملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت، فوز «غنتوت» على «الحبتور» 12-7، ما وضع «غنتوت» في صدارة الترتيب بفارق الأهداف، وظل التعادل 6-6 حتى بداية الشوط الخامس والحاسم، قبل أن ترجح كفة «غنتوت» بقيادة فيراري الذي سجل 6 أهداف، بجانب 5 أهداف لماركوس وهدف لخوان، بينما أحرز باتيستا أهداف «الحبتور».

