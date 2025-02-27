«المباراة الماراثونية» تُنهي أحلام البطل في «دبي للتنس»



دبي (الاتحاد)

شهدت بطولات سوق دبي الحرة للتنس خروج الفرنسي أوجو هامبرت «حامل اللقب»، بعد مباراة ماراثونية استمرت ساعتين أمام الهولندي تالون جريكسبور غير المصنّف 4-6 و6-3 و6-2.

في العام الماضي استطاع هامبرت، المصنّف الخامس عشر عالمياً، الفوز على اثنين من متصدري التصنيف العالمي سابقاً، وهما آندي موراي ودانييل ميدفيديف، في طريقه إلى التتويج باللقب في استاد سوق دبي الحرة للتنس.

وبدأ حملة الدفاع عن لقبه بقوة كما كان متوقعاً، مستهلاً المنافسات بمواجهة لاعب يليه بـ32 مركزاً في التصنيف العالمي لجولة رابطة محترفي التنس المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.

وتمكّن اللاعب الفرنسي من إجبار جريكسبور على الدفاع عن فرصتين لكسر الإرسال في المجموعة الثالثة، لينجح في الشوط الخامس في كسر إرسال منافسه ويتقدم 3-2، ثم حسم المجموعة لمصلحته.

ويُذكر أن جريكسبور سبق له الفوز بلقب الزوجي في دبي العام الماضي، رفقة يان لينارد شتروف، إلا أنه لم يتجاوز دور الـ16 في الفردي، وفي منتصف المجموعة الثانية، واجه اللاعب «28 عاماً» ثلاث فرص لكسر إرساله، لكنه تمكّن من التصدي لها جميعاً، قبل أن يكسر إرسال منافسه، ويتقدم 4-2 في الشوط السادس، مقدماً أداء قوياً من الخط الخلفي.

وفي المجموعة الثالثة، وبعد أن استعاد جريكسبور إيقاعه، تمكن من كسر إرسال هامبرت في الشوط الأول ليحقق تقدماً حاسماً، وكرر الإنجاز ليتقدم 4-1، بعد أن فشل منافسه في التصدي لنقطة كسر إرساله الثالثة في الشوط، وفي شوط حسم المباراة، وجه اللاعب الهولندي ثلاث ضربات إرسال ساحقة، ليحجز مكانه في ربع النهائي للمرة الثانية هذا الموسم.

ولم يسبق للاعبين أن التقيا سوى مرة واحدة، وذلك أمام جمهور فرنسي يدعم هامبرت في مونبلييه عام 2021، ورغم اقتراب جريكسبور من الفوز في تلك المناسبة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وبعد فوزه الأخير شعر جريكسبور بأنه نجح برد الدين بعد طول انتظار.

وقال: «في المرة الأخيرة التي لعبنا فيها، كانت هناك ثلاثة أشواط فاصلة، كنت أرسل ضربات لحسم المباراة، وسنحت لي فرصتان لذلك، وكانت تلك الخسارة مؤلمة، وأنا سعيد بالانتصار بعد بضع سنوات».

ومن المؤكد أن تزيد حدة المباريات القادمة بالنسبة للمصنف 47 عالمياً، حيث أوقعته القرعة في مواجهة المصنّف الأول ميدفيديف في ربع النهائي.

وبدوره، تمكّن ميدفيديف، بطل 2023، من تجاوز الشاب الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار صاحب الضربات القوية 6-4,6-4، في أول لقاء يجمع بينهما، ورغم الحديث عن قوة إرسالات اللاعب الشاب، فإنه سجّل ثلاثة إرسالات ساحقة فقط أمام ميدفيديف الرشيق، الذي أحرّز في المقابل ستة إرسالات ساحقة، وأظهر مرونة عالية وتعافياً بعد وعكة تسمم غذائي الأسبوع الماضي في الدوحة.

وتغلب فيليكس أوجيه ألياسيم بصعوبة على البرتغالي نونو بورجيس 4-6 و6-3 و7-5، ليحجز مقعداً في ربع النهائي للمرة الرابعة خلال آخر 6 بطولات شارك فيها، ونجح في حصد اللقب في اثنتين منها، ووجد الكندي نفسه في مواجهة شرسة مع البرتغالي المصنّف 38 عالمياً، لحجز مكان بين الثمانية الكبار، حيث قدم بورجيس أداءً قوياً في المباراة التي استمرت لثلاث مجموعات.

وعاد أوجيه ألياسيم من تأخره، بعد أن خسر المجموعة الأولى، ليفوز بالمجموعة الثانية، بعد أن كسر إرسال منافسه ثلاث مرات، ويحسم المباراة لمصلحته، بفوزه في المجموعة الثالثة في الأشواط الأخيرة.

ومع الفوز، أصبح ألياسيم صاحب أكبر عدد من الانتصارات هذا الموسم بتحقيقه 14 انتصاراً، ليحجز موعداً في مواجهة مارين سيليتش في المباراة الأولى ضمن ربع النهائي على أرضية الملعب الرئيسي.

وقدم سيليتش «36 عاماً» عرضاً متميزاً في مباراته مع أليكسي بوبرين، وتغلب عليه 5-7 و6-3 و6-4 ليتأهل إلى ربع النهائي.

وعن تصدره تصنيف رابطة محترفي التنس بعدد انتصارات لم يحققها أي لاعب آخر، قال ألياسيم: «من الرائع الوصول إلى هذا التصنيف، وأشعر بالسعادة الغامرة لتحقيق مثل هذه الانطلاقة هذا الموسم، وكنت أتمنى لو حققت مثل هذه الانتصارات في بطولة أستراليا المفتوحة لتعزيز صدارتي، ولكن سعيد بما حققته في مسيرتي حتى الآن، وأعتمد عليه في مواصلة النجاح».

واستمرت المباراة المتأخرة على الملعب الرئيسي لساعتين ونصف الساعة بين ستيفانوس تسيتسيباس وكارين خاشانوف، مع فوز الأول 7-6 و2-6 و6-4، مما تسبّب بغضب خاشانوف وإحباطه ودفعه إلى تحطيم مضربه، ونتيجة الفوز يواجه نجم التنس اليوناني تسيتسيباس نظيره الإيطالي ماتيو بيريتيني، المنافس في نهائي بطولة ويمبلدون 2021، والذي تمكّن من الفوز على كريستوفر أوكونيل في دور الثمانية 7-6 و6-2.

ويواجه الإيطالي لوكا ناردي، المصنّف 79 عالمياً، أسبوعاً صعباً، حيث خسر أمام مارتون فوكسوفيكس خلال المباريات التأهيلية، لكنه حصل على فرصة الخاسر المحظوظ بعد الانسحاب المتأخر للبريطاني جاك دريبر المصنّف الأول في بريطانيا.

وفي تغيير مفاجئ للأحداث، وقعت القرعة على ناردي ليواجه فوكسوفيكس مرة أخرى في الجولة الأولى، لكنه تمكن هذه المرة من التغلب على اللاعب المجري بثلاث مجموعات، كما ضمن مقعده في دور الثمانية بعد فوزه على البلجيكي زيزو بيرجس، كما يواجه ناردي الفرنسي كوينتين هاليس القادم من التصفيات، بعد الفوز المفاجئ لهاليس على أندري روبليف المصنّف الثالث في البطولة، وروبرتو باوتيستا أجوت الفائز ببطولة دبي 2018.