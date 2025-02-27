«الإمارات للدرّاجات» يحصد 3 ميداليات في «مضمار ماليزيا»

أبوظبي (الاتحاد)



أنهي منتخب الدرّاجات مشاركاته الآسيوية بحصد ذهبية سباق المطاردة الفردية للشباب عن طريق يوسف أميري، في اليوم الختامي للبطولة، ليرتفع رصيد المنتخب إلى 3 ميداليات في بطولة المضمار بماليزيا، وسبقها الحصول على ميداليتين في بطولة الطريق بتايلاند.ونجح يوسف أميري، في الحصول على ميداليتين في ختام البطولة، بحصد برونزية سباق الإقصاء، والميدالية الذهبية في سباق المطاردة الفردية، بعد منافسة قوية، وانتزع المركز الأول بزمن 1:11:044 دقيقة، وتبعه الكوري بارك، والإيراني نابي سيد محمد.

وكان محمد المطيوعي افتتح ميداليات المنتخب في البطولة الآسيوية للمضمار بحصد فضية المطاردة الفردية، وهو أيضاً الذي بدأ ميداليات المنتخب في البطولة الآسيوية للطريق بمعانقة الميدالية الذهبية، ونجحت صفية الصائغ في إحراز الميدالية الفضية في سباق الفردي ضد الساعة، ليصل إجمالي عدد ميداليات المنتخب إلى 5 ميداليات في الرحلة الآسيوية التي استمرت 24 يوماً بواقع ذهبيتين، وفضيتين وبرونزية.