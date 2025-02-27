قوة دفع ثلاثية لسان جيرمان بـ«طريقة إنريكي»



باريس (أ ب)

تمكّن الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان من الاعتماد على ثلاثة من نجومه في خط الهجوم بعد تغيير طريقة اللعب.

وانضم خفيتشا كفاراتسخيليا إلى سان جيرمان قادما من نابولي، ويشتهر بأنه واحد من أفضل اللاعبين الذين يشاركون في مركز الجناح الأيسر، لكن الاعتماد عليه كان يعني استبعاد برادلي باركولا، الذي يؤدي بشكل جيد مع الفريق منذ قدومه من صفوف ليون الموسم الماضي.

وتعرض إنريكي لانتقادات بسبب تغيير طريقة اللعب باستمرار في بداية الموسم، حينما كان يعجز سان جيرمان عن تسجيل الأهداف، لكن يبدو أن قراراته بدأت تؤتي ثمارها حالياً. ودفع إنريكي بكفاراتسخيليا في الجانب الأيمن خلال الفوز الكاسح على بريست 7/صفر في إياب الملحق الفاصل المؤهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا كما لعب بالنجم الجورجي في المركز ذاته خلال الفوز على ليون 3 2/ الأحد الماضي.

وبقي باركولا في الجانب الأيسر حيث يتالق بشدة، في الوقت الذي يلعب فيه عثمان ديمبلي في قلب خط الهجوم. وقال كفاراتسخيليا: «كل شيء جيد، ليس من السهل أبداً القدوم إلى بلد جديد، دوري جديد، الأمر مختلف حقاً، لكني أعمل بقوة، إنه عملي، زوجتي جاءت، كل الأمور تسير في طريقه الصحيح».

وكان إنريكي يرغب في التعاقد مع كفاراتسخيليا في الموسم الماضي، ويعتقد أنه قادر على جعل باريس سان جيرمان أقوى. وقال إنريكي: «إنه ليس في كامل لياقته بعد، نحن نركز على إيجاد حل للفريق يضمن أفضل قدرة تنافسية في كل مباراة».

ويبدو أن إنريكي سيبقي كفاراتسخيليا في الجانب الأيمن خلال مواجهة السبت أمام ليل بالدوري الفرنسي، لكن يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سيفعل الشيء نفسه ضد ليفربول في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.