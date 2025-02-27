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الرياضة

شباب الأهلي وحتا إلى دور الـ16 في «دبي للقارات»

شباب الأهلي وحتا إلى دور الـ16 في «دبي للقارات»
27 فبراير 2025 14:00

دبي (الاتحاد)

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تأهل شباب الأهلي دبي وحتا إلى دور الـ16، في «النسخة الثامنة» من كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة، التي تقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، وتهدف إلى استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم، وتختتم اليوم، ويشارك فيها أكثر من 400 لاعب، يمثلون 24 فريقاً في مقدمتها ريال مدريد، تشيلسي، ميلان، بايرن ميونيخ، سيلتا فيجو، سيسكا موسكو، والاتحاد السعودي، بالإضافة إلى عدد من فرق أندية وأكاديميات الدولة هي النصر، الوصل، شباب الأهلي، وحتا، والوحدة، والجزيرة، الشارقة، وفرسان هسبانيا.
وحصد شباب الأهلي دبي 7 نقاط، بعد تعادله الأخير مع بايرن ميونيخ الألماني، ليتساوى الفريقان في النقاط، وفاز قبله على أكاديمية مهد السعودية 1-0، فيما جاء تأهل حتا إلى دور الـ16 بعد تعادله مع الشارقة، وفوزه على على الاتحاد السعودي 3-1، ووصل رصيده إلى 4 نقاط.
وتصدر إيه سي ميلان الإيطالي الفرق المتأهلة إلى دور الـ16، حيث صعد برصيد 9 نقاط مسجلاً 12 هدفاً، بعد فوزه في 3 مباريات، يليه ف ريال مدريد الإسباني الذي سجل 9 أهداف، وإنجليزا الأردني الذي أحرز 8 أهداف، ودريبلز الفرنسي «7 أهداف»، وفرسان هسبانيا الإماراتي «7 نقاط» بعد تسجيله 10 أهداف، كما تأهل تشيلسي الإنجليزي، وسيلتا فيجو الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، والشارقة والوحدة والجزيرة الإماراتيين، وليفانتي أزورو الإيطالي، ، وزد المصري، ومهد السعودي.

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