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الرياضة

حمدان بن مبارك يلتقي وفد كازاخستان

حمدان بن مبارك يلتقي وفد كازاخستان
27 فبراير 2025 14:06

 
أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، بمقر اتحاد الكرة في العاصمة أبوظبي، مارات عمروف، رئيس اتحاد كازاخستان، وأيان ألجانوف، مدير إدارة التعاون الدولي.
حضر اللقاء نجم الدين محمد علي، سفير كازاخستان لدى الدولة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة.
وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين، والاستفادة من خبرات الاتحاد الكرة في البرامج والمشاريع التطويرية وتنظيم المسابقات الكروية.
وتأتي الزيارة تجسيداً للعلاقات المتينة بين الاتحادين الإماراتي والكازاخستاني.

الإمارات
اتحاد الكرة
حمدان بن مبارك
أبوظبي
كازاخستان
محمد بن هزام الظاهري
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