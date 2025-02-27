«غالب» يواجه «كبريت» في سباق أبوظبي للخيول



عصام السيد (أبوظبي)



يستضيف مضمار نادي أبوظبي العشبي للسباق، الجمعة، السباق الثالث عشر لهذا الموسم، بمشاركة 98 من نخبة الخيول العربية والمهجنة الأصيلة التي تتنافس في 7 أشواط على الجوائز البالغ قيمتها 466 ألف درهم.

ويشتد التنافس في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، حيث تتسابق نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة، على لقب الوحدة، وجوائزه 66 ألف درهم، ويواجه «غالب» صاحب الأداء الثابت غريمه «كبريت» الذي يُجيد التعامل مع جميع المضامير.

وخصص الشوط الأول للخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2200 متر، على لقب دلما وجوائزه 66 ألف درهم، وسيكون الشوط الثاني لمسافة 2200 متر، على لقب ذا جاليريا وجوائزه 66 ألف درهم، مخصص لسباق الخيول العربية الأصيلة للتكافؤ في سن أربع سنوات فما فوق.

وتتنافس الخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» من إنتاج الإمارات في سن أربع سنوات فما فوق، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب بوابة الشرق البالغة جوائزه 66 ألف درهم، وخُصص الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز وجوائزه المالية 70 ألف درهم للخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».

وخُصص الشوط الخامس لمسافة 1200 متر على لقب مارينا، وجوائزه 66 ألف درهم للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».

ويجتذب الشوط السادس لمسافة 1200 متر، نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة، تتنافس على لقب ياس، وجوائزه 66 ألف درهم.



الترشيح

1ـ فألك المكارم، كايل دو كارير، محمودة

2ـ فخر الوثبة، أيدليك الإلهم، كريم

3ـ لطام الوثبة، صافية، العافية

4ـ وتيرة، الديناري، الزاهي

5ـ فخر، مرموق، الفاهم

6ـ الهدير، سبليت ذا بروفيت، تجديف

7ـ كبريت، غالب، ستيت أيفنت