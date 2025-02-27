الجمعة 28 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«غالب» يواجه «كبريت» في سباق أبوظبي للخيول

«غالب» يواجه «كبريت» في سباق أبوظبي للخيول
27 فبراير 2025 14:30

 
عصام السيد (أبوظبي)


يستضيف مضمار نادي أبوظبي العشبي للسباق، الجمعة، السباق الثالث عشر لهذا الموسم، بمشاركة 98 من نخبة الخيول العربية والمهجنة الأصيلة التي تتنافس في 7 أشواط على الجوائز البالغ قيمتها 466 ألف درهم.
ويشتد التنافس في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، حيث تتسابق نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة، على لقب الوحدة، وجوائزه 66 ألف درهم، ويواجه «غالب» صاحب الأداء الثابت غريمه «كبريت» الذي يُجيد التعامل مع جميع المضامير.
وخصص الشوط الأول للخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2200 متر، على لقب دلما وجوائزه 66 ألف درهم، وسيكون الشوط الثاني لمسافة 2200 متر، على لقب ذا جاليريا وجوائزه 66 ألف درهم، مخصص لسباق الخيول العربية الأصيلة للتكافؤ في سن أربع سنوات فما فوق.
وتتنافس الخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» من إنتاج الإمارات في سن أربع سنوات فما فوق، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب بوابة الشرق البالغة جوائزه 66 ألف درهم، وخُصص الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز وجوائزه المالية 70 ألف درهم للخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».
وخُصص الشوط الخامس لمسافة 1200 متر على لقب مارينا، وجوائزه 66 ألف درهم للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».
ويجتذب الشوط السادس لمسافة 1200 متر، نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة، تتنافس على لقب ياس، وجوائزه 66 ألف درهم.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك
محمد بن راشد يهنئ بقدوم شهر رمضان المبارك


الترشيح
1ـ فألك المكارم، كايل دو كارير، محمودة
2ـ فخر الوثبة، أيدليك الإلهم، كريم
3ـ لطام الوثبة، صافية، العافية
4ـ وتيرة، الديناري، الزاهي
5ـ فخر، مرموق، الفاهم
6ـ الهدير، سبليت ذا بروفيت، تجديف
7ـ كبريت، غالب، ستيت أيفنت

الإمارات
أبوظبي
مضمار أبوظبي
الخيول العربية الأصيلة
الخيول المهجنة الأصيلة
آخر الأخبار
أول أيام شهر ‎رمضان في الإمارات
علوم الدار
غداً السبت أول أيام شهر ‎رمضان المبارك في الإمارات
اليوم 19:20
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اليوم 14:17
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك
اليوم 17:32
حميد بن راشد يتقبل تعازي سعود بن صقر والشيوخ في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي
علوم الدار
حميد بن راشد يتقبل تعازي سعود بن صقر والشيوخ في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي
اليوم 20:45
حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي ويطلع على مبادراتها وتوجهاتها الاستراتيجية
علوم الدار
حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي ويطلع على مبادراتها وتوجهاتها الاستراتيجية
اليوم 20:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©