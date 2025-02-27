11 لاعباً يمثلون الإمارات في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الأولمبياد الخاص تشكيل بعثته التي ستشارك في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص - تورين 2025، وتتألف من 30 عضواً، برئاسة طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص، و11 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم، يتنافسون في 6 رياضات هي: الجري على الثلج، وتزلج اختراق الضاحية، والتزلج الفني على الجليد، والتزلج الألبي، والتزلج السريع على مضمار قصير، والتزلج اللوحي، ويعد وفد الإمارات هو الأكبر من حيث كثافة المشاركة في عدد الرياضات بين وفود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحظى البعثة بدعم وتمكين كبير من مختلف الجهات في الدولة، وتم الإعلان عن ماجد الفطيم كالشريك الرسمي للبعثة، بالإضافة إلى التعاون مع اتحاد الرياضات الشتوية كشريك داعم. هذا التعاون يعكس الالتزام الكبير بتوفير كافة الموارد والإمكانات اللازمة لدعم اللاعبين الإماراتيين في رحلتهم الرياضية إلى إيطاليا الشهر المقبل.

وصرح طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص: «يسعدنا أن نعلن رسمياً عن بعثة دولة الإمارات المشاركة في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025، التي ستنطلق الشهر المقبل. نأمل أن نواصل إرث النجاح الذي تحقق في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، وأن يتمكن لاعبونا من تحقيق إنجازات جديدة ورفع علم الدولة على منصات التتويج في إيطاليا».

وأضاف: «أتقدم بالشكر لماجد الفطيم، الشريك الرسمي للبعثة، على تقديمها كافة التسهيلات اللازمة للاعبينا، من خلال توفير أماكن التدريب المجهزة، والدعم الفني لضمان وصولهم إلى أفضل مستوى. كما أتوجه بالشكر إلى اتحاد الرياضات الشتوية، الشريك الداعم للبعثة، الذي رافقنا طوال مسيرتنا في الاستعداد للألعاب وقدم لنا جميع أشكال الدعم المتاحة. إن التعاون بيننا يعكس أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة الحكومية وشركات القطاع الخاص في دعم حركة الدمج المجتمعي الشامل لأصحاب الهمم في جميع القطاعات، ومنح الفرص لجميع أفراد المجتمع بغض النظر عن قدراتهم.

وقال هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية: «يعتز اتحاد الرياضات الشتوية بتقديم دعمه الكامل لبعثة الدولة المشاركة في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025. تعكس مشاركة لاعبينا الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وحرص القيادة الرشيدة على تمكين أصحاب الهمم وتوفير الفرص لهم لتحقيق التميز في مختلف المجالات. كما يولي الاتحاد اهتماماً خاصاً بنشر الرياضات الشتوية بين مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات، ونسعى جاهدين لتعزيز مشاركة الجميع في هذه الرياضات، بما في ذلك أصحاب الهمم. نحن نعمل على توفير بيئة رياضية دامجة تشجع الجميع على تطوير مهاراتهم والمشاركة الفاعلة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء مجتمع رياضي نشط ومتعدد».

ومن ماجد الفطيم، صرح محمد العتري، المدير العام للعمليات قائلاً: «فخورون للغاية بدعم الفريق الوطني الإماراتي في استعداداته للتنافس على الساحة العالمية في دورة الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025. في سكي دبي وسنو أبوظبي، لا يوجد منشآت تدريب عالمية المستوى فحسب، بل وفرنا أيضاً مساحة يستطيع فيها اللاعبون تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتحقيق أحلامهم. إن مشاهدتهم وهم يتدربون بهذه العزيمة والشغف هو شيء ملهم لنا جميعاً. لقد عمل مدربونا جنباً إلى جنب مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، مما يضمن أن كل لاعب يحصل على الدعم الثابت والإرشاد المتخصص. هذه المبادرة تتجاوز مجرد التدريب، فهي تدعم تحطيم الحواجز وتعزيز الدمج وإثبات أن الموهبة لا تعرف الحدود. لا يسعنا الانتظار لرؤيتهم يتألقون على الساحة العالمية، هم حقاً فخر الإمارات».

تم اختيار اللاعبين المشاركين في ألعاب تورين 2025 من مختلف أندية أصحاب الهمم في الدولة، وخضع اللاعبون لتدريبات مكثفة في كل من سنو أبوظبي وسكي دبي، بالإضافة إلى معسكر تدريبي دولي في أوزبكستان، وذلك لضمان أن يكونوا في أفضل حالات الجهوزية للمشاركة في أول ألعاب شتوية بعد الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019، وسوف يتم تنظيم معسكر تدريبي أخير في سكي دبي و»سبورت سوسايتي" خلال شهر مارس قبيل سفر البعثة إلى تورين.