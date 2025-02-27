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الرياضة

شباب الأهلي يواجه ريال مدريد في ربع نهائي «دبي للقارات»

شباب الأهلي يواجه ريال مدريد في ربع نهائي «دبي للقارات»
27 فبراير 2025 18:49

دبي (الاتحاد)

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تأهل شباب الأهلي دبي إلى الدور الثمانية في «النسخة الثامنة» من كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة، التي تقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، وتهدف إلى استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم، وتختتم اليوم، ويشارك فيها أكثر من 400 لاعب يشكلون 24 فريقاً، في مقدمتها ريال مدريد، تشيلسي، ميلان، بايرن ميونيخ، سيلتا فيجو، سيسكا موسكو، واتحاد جدة، بالإضافة إلى 8 فرق لأندية وأكاديميات الدولة.
ويلعب شباب الأهلي يوم الجمعة مع ريال مدريد في الكأس الذهبي للبطولة، بعد فوزه على الوحدة 2-1 ، فيما تأهل ريال مدريد بفوزه على زد 3-1، كما يلتقي بايرن ميونيخ مع إنجليزا، ودريبلز مع ليفانتي أزورو، وميلان مع سيلتا فيجو.
وفاز دريبلز على الجزيرة، وليفانتي أزورو على فرسان هيسبانيا، وميلان على حتا، وسيلتا فيجو على تشيلسي.
وتعادل شباب الأهلي مع بايرن ميونيخ الألماني في الأدوار السابقة، وفاز على أكاديمية مهد السعودية، وتأهل حتا إلى الدور الـ16 بعد تعادله مع الشارقة، وفوزه على على الاتحاد 3-1، ليلعب في الكأس الفضية.
وتصدر ميلان الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية حيث صعد برصيد 12 نقطة، مسجلاً 21 هدفاً، بعد فوزه في 4 مباريات، يليه ريال مدريد «12 هدفاً»، وإنجليزا «10 أهداف»، ودريبلز «8 أهداف».
وتعد كأس دبي للقارات لكرة القدم للناشئين تحت 13 سنة نموذجاً للتعاون بين مجلس دبي الرياضي المؤسسات الخاصة في تطوير القطاع الرياضي، من خلال تنظيم بطولات وفعاليات رياضية متنوعة تنافسية ومجتمعية، كما تأتي في إطار حرص المجلس على توفير الفرصة للأندية وشركات كرة القدم الإماراتية لتطوير مهارات اللاعبين والمدربين الوطنيين، من خلال الاحتكاك والتنافس مع فرق من أكاديميات عالمية مختلفة، مما يسهم في رفع مستواهم وتأهيلهم على النحو الأمثل لتقديم أداء عال، والانضمام إلى المنتخبات الوطنية المشاركة، وتمثيل الوطن في مختلف المحافل الدولية.

الإمارات
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