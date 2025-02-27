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الرياضة

البدواوي يضيف ميداليتين في «آسيوية المضمار»

البدواوي يضيف ميداليتين في «آسيوية المضمار»
27 فبراير 2025 19:32

 
كوالا لمبور (وام)

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أحرز البطل الإماراتي أحمد البدواوي ميداليتين برونزيتين، إحداهما في سباق السكراتش، والثانية في الإقصاء لفئة C5، في ختام مشاركة بعثة أصحاب الهمم في البطولة الآسيوية للمضمار، ليضيف الإنجاز إلى برونزية سباق المطاردة الفردية التي حققها لمسافة 4000 متر، ويختتم البطولة بـ3 ميداليات آسيوية مستحقة.
وعبّر المدرب محمد المروي عن سعادته بالإنجاز الذي حققه البدواوي، وقال إن المستوى الذي ظهر به البدواوي في البطولة يعكس التطور الكبير لرياضة الدراجات لأصحاب الهمم في الإمارات، لافتاً إلى أن المنافسة كانت قوية، لكن إصرار اللاعب وروح الفريق أسهمت في تحقيق هذه الميداليات المهمة.
من جانبه، أشاد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، بأداء البدواوي، مؤكداً أن هذه الإنجازات تجسد الدعم المستمر من القيادة الرشيدة للرياضة البارالمبية في الدولة.
وقال «فخورون بما قدمه، والميداليات تبرز المكانة القوية التي وصلت إليها الإمارات على الساحة الآسيوية، والنتائج ستكون دافعاً لنا لحصد المزيد في البطولات المقبلة، ونتطلع إلى تجهيز المزيد من اللاعبين للاستحقاقات العالمية المقبلة».

الإمارات
أحمد البدواوي
الدراجات
أصحاب الهمم
ماليزيا
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